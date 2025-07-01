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苗栗市13歲少女情懷遭詐 假交友真騙錢損失3000元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市一名今年國小畢業13歲少女日前誤中假交友真詐騙，損失3000元買遊戲點數，第二次還要再買8000元，店員、在場媒體記者發現有異，協助通報警方調查阻止繼續受害。

警方調查，苗栗市這名少女因畢業，閒著沒事在抖音認識一名男子，男子聲稱介紹帥哥給少女當男友，要送見面禮，少女依對方指示，先到超商購買遊戲點數卡3000元，並把序號傳給對方。

對方隨後表示要送昂貴禮物錢不夠，且見面要請假，必須再購買8000元點數給公司，就可以見面吃飯，少女依指示，上月24日到超商準備購買8000元，店員

認為金額過大追問用途，剛好在場一名媒體記者也覺得有異，告訴少女是典型假交友真詐騙，警方據報趕到說明，少女恍然大悟，通知家人多多關懷。

苗栗警察分局呼籲，隨著科技的進步，詐騙手段也在不斷翻新，必須保持高度警覺，尤其正值學校暑假，學生待在家中時間變多，提醒不要輕信陌生電話和短信，不要隨意透露個人信息，如遇到可疑情況，應及時報警或向警方諮詢，避免上當受騙。

苗栗市一名今年國小畢業13歲少女日前誤中假交友真詐騙遊戲點數，店員、在場媒體記者發現有異，協助通報警方調查阻止繼續受害。圖／民眾提供
苗栗市一名今年國小畢業13歲少女日前誤中假交友真詐騙遊戲點數，店員、在場媒體記者發現有異，協助通報警方調查阻止繼續受害。圖／民眾提供

詐騙 苗栗市 店員

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