網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢交保70萬 曾自嘲會被關

網紅「仙塔律師」李宜諪涉助詐團洗錢70萬交保、限制出境出海。記者黃義書／攝影 台北地檢署偵辦靈骨塔收購詐騙案，意外發現網紅「仙塔律師」李宜諪利用接見在押被告的機會，協助詐團首腦吳芳儀、呂英菖情侶檔洗錢，刑事局昨天拘提3律師到案，台北地檢署今凌晨依洗錢、洩密等罪命李宜諪70萬元、律師趙浩程50萬元交保、均限制出境出海；另名律師蔡沅諭10萬元交保。

檢方昨晚10點多命李宜諪交保，平時在IG光鮮亮麗的她，卻花了3.5小時才籌出70萬元，差點面臨4小時覓保無著的窘境。她凌晨1點半辦保離去時，肩揹類愛馬仕的凱莉包，身穿俐落黑色褲裝現身，套裝內還露出刺青的小蠻腰，打扮相當前衛。

面對媒體詢問有無需要澄清？李宜諪原有意停下腳步說明，卻被身旁親友拉住，思考一下後又說「我明天會再回覆」、「我明天會統一講」，媒體問在哪講？她僅小聲說「應該是會發文吧」，旋即搭車快閃離去。

27歲的李宜諪考過雲林街頭藝人，3年前考上律師，迄今共有89件判決，業務量相當不錯，她會在IG分享法律常識短影音，常結合時事在北檢、北院大門取景，曾教導民眾如何防詐、洗錢，沒想到如今淪為刑案女主角，讓不少律師感到相當諷刺。

李宜諪以刺青加親民形象成為新生代網紅，她的英文名字是Santana，為了好記，改為「Santa」，也是「仙塔律師」的由來，她IG粉絲高達22萬，最高流量512萬次，她的名言是「每日一帖、直到我買下整層律師樓」；她曾在影音自嘲「我現在就是人家口中所稱的黑律師，早晚要進去關的，準備好100萬保釋金，準備保我保出來吧」，詎料一語成讖，短期內恐難重建粉絲信心。

據調查，吳芳儀、呂英菖2023年籌組靈骨塔詐騙集團，透過管道取得個資後，得知有6名被害人急欲出脫手上的爛尾靈骨塔，因此謊稱可介紹金主購買，被害人信以為真後，詐團先巧立名目要被害人繳交土權費、維護費，待被害積蓄花光，又要被害人拿房產抵押借貸、增貸，藉此不斷吸金，成功詐騙上億元。

北市警中山分局今年4月搜索約談吳芳儀、呂英菖及陳姓金主共5人到案，台北地檢署聲請羈押禁見5人獲准。檢警後來發動第2波搜索，意外發現李宜諪、趙浩程是吳芳儀辯護律師，蔡沅諭則是呂英菖辯護人，3律師利用被告羈押禁見、只有律師可律見的機會，協助詐團隱匿不法所得、製造金流斷點，金額約數百萬元。

檢警查出，李宜諪等律師不僅協助詐團洗錢，還將偵查內容以文字傳送洩給其他詐團成員，涉及洩密；檢察官謝仁豪為追查金流，昨天指揮刑事局、中山分局搜索5處地點，拘提3名律師到案調查。