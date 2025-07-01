涉助詐團洗錢 網紅女律師「仙塔」70萬交保

網紅仙塔律師李宜諪涉助詐團洗錢被檢方諭令70萬元交保。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署偵辦一起靈骨塔詐欺案，發現網紅女律師「仙塔律師」李宜諪等三名律師，涉嫌洩漏陪偵訊息給詐團其他未落網共犯並助洗錢，昨指揮刑事局搜索、約談李宜諪等三人，複訊後依洗錢等罪命李女七十萬元交保。

同案被約談律師趙浩程五十萬元交保、蔡沅諭十萬元交保。三人均限制出境、出海。

主嫌吳女等詐團成員涉嫌以協助長者「解套」被套牢的靈骨塔塔位，要求長者掏錢購買搭配塔位的相關產品，再出售套組給他人，詐騙金額估計逾億元。

檢方今年四月間指揮警方逮捕吳女等人，向法院聲押吳女獲准；後續分析相關卷證資料，發現替詐團成員辯護的律師涉嫌洩密和洗錢，昨指揮警方搜索李女和趙浩程、蔡沅諭三名律師的住居所及辦公處所等五處，並約談到案。

據了解，檢警是清查金流時發現吳女名下豪車在她遭收押後被過戶，追出三名律師涉案，不但涉嫌把陪偵訊息洩漏給詐團共犯，還通知他人協助處理吳女名下轎車。

仙塔律師李宜諪是「言亭國際法律事務所」律師，在ＩＧ有廿二萬粉絲。她曾以短影片Reels傳授詐騙被害人如何拿回被騙款項，影片中提到「就算拿不到錢，渺茫的希望還是盡可能請這些人頭帳戶、車手，把錢吐出來」，原教被害人如何和詐團過招的她，如今因涉替詐團洗錢遭約談。