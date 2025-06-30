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網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢洩密 北檢訊後以70萬元交保

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刺青網紅女律師「仙塔」是誰？涉洩密銷贓 母校生：院長才告誡就爆了

聯合新聞網／ 綜合報導

「仙塔律師」塑造「刺青＋律師＋網紅」的鮮明個人品牌，深受年輕族群追捧。 圖／取自「仙塔律師 Santa」臉書
「仙塔律師」塑造「刺青＋律師＋網紅」的鮮明個人品牌，深受年輕族群追捧。 圖／取自「仙塔律師 Santa」臉書

「仙塔律師 Santa」本名李宜諪，英文名字為Santana，但為了好記，她將名字簡化成「Santa」。她是台北「言亭國際法律事務所」的主持律師，以其刺青造型與親民風格打出名號，並經營多個自媒體頻道，提供法律諮詢與案件解說，號稱「每日一帖」直到買下一整層律師樓。

然而，隨著她被控涉嫌在靈骨塔詐騙案中洩密與協助銷贓70萬元交保，個人形象與品牌信任也面臨重大挑戰。未來偵訊與法院的後續處理，將關鍵影響她是否能重建公信力。

「仙塔律師」曾參與知名網紅雪碧訴Toyz妨害名譽等案件，不僅塑造出「刺青＋律師＋網紅」的鮮明個人品牌，還結合短影片、貼文與法律冷知識，也不時穿上律師袍拍形象照，兼具「高冷專業與接地氣」形象，深受年輕族群追捧。

周末28日，她還發文分享冷知識「台灣各地法院，其實幾乎都有『律師休息室』！裡面不只可以坐下來喘口氣，有的還提供咖啡、零食、報紙，甚至能借律師袍，是訴訟人生中，少數能讓律師回血的地方」，並附上自拍照，吸引粉絲稱讚「好美的律師」、「好可愛」。

「仙塔律師」被搜索約談之前，今日臉書最後一篇發文已有近萬個按讚數，寫道「突然很想分享一件有趣的事：我是個小學二年級，就能吃完一整個便當的女人。小時候的我是認真疑惑，為什麼身邊的同學一個便當吃不完，都不會餓的嗎？後來長大後才知道，原來小鳥胃真的存在」。

網友們紛紛「朝聖」刷留言，並酸「每天一篇文，直到先進地檢署」、「先買下整個看守所」、「仙塔可以改靈骨塔了」、「以後只能更新菜色了」，還有人「歪樓」擔心停更「不知道明天會不會中斷紀錄，請小編幫忙預PO」。

Dcard網友也熱議不斷，還有大學母校法律系的學生們直言，「不到一個月前的今年畢業典禮，院長才剛說不要做詐團律師」、「真的是月初院長才在畢典特別講，月底就爆了」、「笑死我也是想到這個，院長說不希望未來同學出現在新聞上」。

網紅仙塔律師李宜諪涉洩密給靈骨塔詐團，遭搜索約談。記者／蕭雅娟攝影
網紅仙塔律師李宜諪涉洩密給靈骨塔詐團，遭搜索約談。記者／蕭雅娟攝影

由 @isabellathatgirll 發佈
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靈骨塔 詐騙 網紅 法律系 律師 刺青

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