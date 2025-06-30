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跨機關打詐 新北瑞芳警分局與地政事務所簽署MOU

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導

透過跨機關簽署備忘錄，共同打造「全民防詐、全民守護」的堅強陣線。 圖／觀天下有線電視提供
透過跨機關簽署備忘錄，共同打造「全民防詐、全民守護」的堅強陣線。 圖／觀天下有線電視提供

為深化社區不動產防詐教育，提升民眾對詐騙手法的警覺與防範意識，新北市政府警察瑞芳分局與瑞芳地政事務所於今（30）日治安座談會中正式簽署「防範不動產詐騙合作備忘錄」，雙方秉持合作共榮、服務民眾之精神，攜手推動跨機關聯防作為，全面建構社會安全防護網。

簽署儀式中，瑞芳分局長李智源表示，打詐不僅是警察的責任，更需要結合各公務機關的力量，地政單位作為民眾進行不動產交易的重要窗口，第一線人員對可疑案件的警覺與應變，是預防詐騙成功與否的關鍵。此次簽署備忘錄，代表雙方建立起快速反應與長期合作的橋梁，共同為民眾守住財產安全的最後一道防線。

瑞芳地政事務所主任陳弘益則指出，過往已有不動產詐騙集團利用假委任書、假繼承資料進行不法交易，因此，地政機關人員更需具備辨識能力與合作意識。本次備忘錄的簽署，不僅是制度化合作的開始，更代表一項深具前瞻性的聯防策略。

警方呼籲，遇有不明來電要求提供金融帳戶、不動產代辦業務、投資標的等情形時，應牢記「一聽二掛三查證」，並立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，讓詐騙手法無所遁形。未來，瑞芳分局將持續強化與轄內各機關橫向聯繫，共同打造「全民防詐、全民守護」的堅強陣線。

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