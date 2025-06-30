打詐儀錶板於113年8月30日正式上線後，於113年12月1日以全新的視覺化設計，建置「打詐儀錶板」專網，詳述民眾被騙資訊、警察機關打詐成果，及識詐宣導等功能，更建構資料庫功能，可使民眾深刻感受自身周遭發生詐騙案件之嚴重性，進而強化防範意識，預防被害，專網上架後將持續配合治安趨勢作滾動式調整，並就近期整體詐欺犯罪趨勢及最新每日案例提出說明。

公布相關資訊幫助民眾了解政府防詐措施及成效。圖：警察局提供

警察局長吳坤旭表示，公布相關資訊幫助民眾了解政府防詐措施及成效，呼籲民眾可自行前往打詐儀錶板專網，掌握最新詐騙訊息，提升防詐免疫力。

警察局今年迄今打詐成果，查獲詐欺集團136件、犯嫌1027人，比去年同期查獲增加330人。圖：警察局提供

警察局今(114)年迄今打詐成果，查獲詐欺集團136件、犯嫌1027人，比去年同期查獲增加330人；查扣不法利得2億4013萬餘元，比去年同期查扣增加1億5623萬餘元。而在於金融機構成功攔阻詐騙匯款金額達4億9510萬餘元，與去年同期相比增加1億3712萬餘元，另依打詐儀錶板公布數據，桃園114年5月份詐欺案件受理1891件、財損8億8041萬餘元，與114年4月份同期比較，受理數增加6件，財損增加1011萬餘元，分析前5大高發詐欺案件受理件數比例，依序為假投資詐騙347件、網路購物詐騙227件、假買家騙賣家194件、假交友詐騙153件、色情應召詐財詐騙112件，該局將持續精準分析數據，掌握近期整體詐欺犯罪發生趨勢、針對高發詐欺手法加強防制。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警公布打詐成績單 5月案件近1900件「這類」詐騙最多