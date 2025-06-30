六旬婦下載「第e贏家」網站 約定面交百萬元差一點成輸家

彰化縣60多歲張姓婦人在臉書看到股票投資廣告，點入加進Line投資群組，自稱理財專員指導她下載APP，學習看盤、操作股票，取得張婦信任後答應投資100萬元，雙方約定在二水鄉一處路口面交，警方接獲線報趕往查緝，逮捕柯姓車手和查扣100萬元。

據了解，張婦今年5月間看臉書的股票投資廣告內容，覺得很專業，加入網頁顯示的Line投資群組，一名理專聯絡她先給「第e贏家」網址，再要求下載投資專用APP，每天進入「第e贏家」看盤，理專建議的飆股只漲不跌，張婦十分心動，答應投資100萬元，約定本月下旬面交。

40多歲柯姓車手根據詐團指示，騎機車到面交地點等候張婦，停妥機車後不時察看自己的手機又東張西望，有民眾感到可疑而報警，二水分駐所長林家宏帶警員前往查緝，逮捕柯男並當場查扣現金、2支手機、工作證件和投資文件等物證。

警方查扣的現金分為兩部分，一部分是5張千元大鈔，其餘大一疊鈔票，原來5千元是柯男從中抽取的酬勞。警詢後，依詐欺、洗錢防制法案移請偵辦。