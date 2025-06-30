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新北警截電行動大斬獲 逮158詐團成員阻詐金額近億元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北警為斬斷詐團出金網絡執行截電行動，共緝獲控房、機房、車手等成員共計158人，經查至少2674人遭詐109億。警方查出詐團林姓主嫌為防黑吃黑，竟以假鈔、假黃金測試新進車手是否私吞，經統計本次行動共攔阻近億元，警方將持續追查詐團上游。

據了解，新北市警局今年初執行斬金專案，針對詐騙案進行分析，發現詐團以小額出金方式誘使被害人持續投入財物，當被害人不疑有他再投入大筆金額時，由詐團控房人員與被害人相約面交地點，並詢問被害人穿著特徵，轉達給假冒理財專員的面交車手，順利詐取被害人現金。

新北警過濾詐團控房人員門號，報請檢察官指揮，動員刑大及各分局警力執行截電行動，在新北市、桃園市、高雄市及屏東縣等地，緝獲控房47人、機房手26人及其餘詐團成員共計158人，查扣現金1226萬、手機292支、SIM卡911張等贓證物，經清查遭詐之被害人共2674人，財損金額109億1,376萬餘元。

警方除查獲控房成員、面交車手外，也透過通聯分析查找潛在被害人，共協助已遭詐騙之被害人255人報案，並與遭詐中之被害人17人合作誘捕面交車手，共計攔阻詐騙金額9650萬元。

警方調查發現，林姓主嫌為首的詐騙集團以每張3000元代價大量收購人頭SIM卡，再以6000元、8000元不等之代價出售予國內及柬埔寨之詐騙集團盤口大量生成LINE假帳號，成立虛假之官方帳號以假投資股票等手法訛詐被害人。林姓主嫌招募新進面交車手時為防堵黑吃黑，甚指派集團成員持假鈔、假黃金測試新進車手是否私吞以測試其忠誠度。

在新北市控房據點遭逮的陳姓主嫌，多次前往柬埔寨考察詐團產業鏈運作模式，取經返台後擔任控房首腦，架設假投資網站誘騙被害人，因陳男具備美編專長，還協助詐團設計投資報酬之廣告，以最高7.6倍之報酬誘使被害人信以為真。此外為招募面交車手，特別設計跑腿外送員之求職廣告，以文件代辦、雜物代送、彈性自由、三節福利等文案，吸引不知情民眾求職應徵。

另在高雄市、屏東縣等地被查獲的陳姓主嫌等3人租用透天厝為控房據點，並將機房設置在4樓以拖延警方查緝，甚至架設吊車垂吊至1樓領取外送餐點。詐團要求旗下面交車手收被害人現金時，必須攜帶水果禮盒、烏魚子禮盒贈予被害人，以降低戒心並取得信任。

新北市警察局長廖訓誠指出，新北警將整合詐欺防治辦公室、刑大及各分局持續推動打擊行動，深入分析詐騙集團的結構，從各層級、各環節進行精準打擊，斬斷詐團手腳。廖訓誠也嚴正警告詐團成員與車手，刑責只會越來越重，警方查緝行動也會愈加緊密，千萬不要以身試法。

警方發現詐團成員簽下年度計畫表。記者黃子騰／翻攝
警方發現詐團成員簽下年度計畫表。記者黃子騰／翻攝
新北市警局長廖訓誠、刑大大隊長蕭瑞豪宣示持續打擊詐團。記者黃子騰／攝影
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新北市警察局長廖訓誠(右)聽取刑大大隊長蕭瑞豪說明查獲證物。記者黃子騰／攝影
新北市警察局長廖訓誠(右)聽取刑大大隊長蕭瑞豪說明查獲證物。記者黃子騰／攝影
警方查獲詐團利用假金條與假鈔作為陷阱，觀察車手是否會私吞或黑吃黑。記者黃子騰／翻攝
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詐團 被害人

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