新北檢打詐預警中心再告捷 成功阻詐近億元

新北地檢署為杜絕詐騙成立打詐「預警中心」，結合轄內司法警察機關及金融機構，識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐，自今年4月起執行多次打詐偵查作為，緝獲控房47人、機房手26人及含卡商、收水、車手等詐團成員共計158人，相關被害人2674人、財損金額高達109 億 1376 萬餘元。

同時，新北檢打詐預警中心也指揮警方，透過通聯分析查找案件潛在被害人，以協助報案，成功阻詐金額共計9650 萬餘元。