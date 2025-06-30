新北檢打詐預警中心再告捷 成功阻詐近億元
新北地檢署為杜絕詐騙成立打詐「預警中心」，結合轄內司法警察機關及金融機構，識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐，自今年4月起執行多次打詐偵查作為，緝獲控房47人、機房手26人及含卡商、收水、車手等詐團成員共計158人，相關被害人2674人、財損金額高達109 億 1376 萬餘元。
同時，新北檢打詐預警中心也指揮警方，透過通聯分析查找案件潛在被害人，以協助報案，成功阻詐金額共計9650 萬餘元。
新北檢指出，有鑑於詐團假投資詐術，受騙民眾事後常追討無門，因此指揮警方就轄區詐欺案件進行清查、分析，再由打擊民生犯罪專組多名檢察官彭馨儀、黃國宸、阮卓群、秦嘉瑋、陳儀芳、陳伯青、邱綉棋、鄭兆廷、吳姿穎、陳佳伶、葉國璽、林原陞、張晏綺、沈昱儒等人，執行相關搜索、拘提等偵查作為。
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