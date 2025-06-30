8旬老翁也陷網路交友詐騙 警勸阻保住他17萬元

台中一名8旬老翁也陷入網路交友詐騙案，他日前到銀行要匯17萬元給對方，清水警方解釋詐騙手法後，老翁秒回「不匯了」，保住帳戶內僅有的17萬元。

台中清水區李姓老翁日前透過Line加入詐騙集團所設置的好友群組，本月20日到清水某銀行要將自己帳戶內17萬元全數領出，經行員詢問用途，老翁一開始表示要匯款給遠方親戚的女兒、行員向老翁確認女兒歲數，老翁稱26歲，行員為求慎重請老翁提供該女聯繫方式，但老翁無法提出，行員發覺有異立即通知警方場協助了解。

清水警分局清水所警員王惟萲、警員余培毅獲報到場，聯繫老翁兒子確認，並無此事，警方詢問老翁該名女子身分及聯繫方式均支吾其詞且不願出示手機供查證，警方研判老翁陷入詐團「假交友詐騙」手法，警方向老翁解釋「假交友詐騙」的手法及過程並表示不論多少錢都是辛苦錢，老翁似驚覺遭詐騙秒回警方「我不匯了，我知道了」。