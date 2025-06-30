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【即時短評】別讓青少年成詐團免洗筷 社安網也應多管齊下

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

打詐已成政府刻不容緩的重點工作，但卻仍難杜絕詐團愈發猖獗，近年詐騙集團以「賺外快」利誘青少年當車手，讓許多涉世未深的未成年人淪詐團「免洗筷」，政府防治青少年犯罪，不僅警察局預防宣導，更應跨部會從家庭、教育、社安網等面向多管齊下。

詐團看準青少年法律責任較輕，部分少年也誤以為「只是領錢」，在網路廣告誘使下被吸收入詐團，以中輟生與失業青年為高風險群。尤其暑假期間是孩子與社會人士接觸的高峰，除家長須多關心孩子交友情況，別忽略涉詐的代價，參與詐欺的青少年除構成刑事犯罪，可能要負擔民事損害賠償責任，父母若不防患未然，屆時也可能要負擔鉅額的連帶賠償責任。

根據內政部警政署的165打詐儀表板，每日更新單日詐騙件數看得令人怵目驚心。全台每天高達5、6百件詐騙案，金額好幾億元，這些數字背後，代表的都是全台每天都有人因詐騙被騙光積蓄，但同樣該讓政府警訊的，是愈來愈多本該大好前程的青少年、未成年人，正因詐騙集團利用各種管道的利誘，涉入詐欺犯罪。

據警政署公布數據看，去年光查獲青少年犯罪嫌疑人就高達4萬多人次，其中近5年未滿18歲也都有1萬人上下，這個驚人數字背後，更該讓政府憂心的是，詐騙集團看準青少年可能因破碎家庭、經濟、同儕、網路等影響，加上抓住青少年法治觀念相對不足，以「萬一被抓只會當小賊送行政輔導」，大肆延攬青少年擔任車手或開人頭帳戶，因此讓青少年誤信、毀其一生。

但目前警政署或地方政府的防治青少年詐欺犯罪，多是警察局少年隊透過與學校的合作預防宣導，但過去曾有專家研究警示，會被延攬加入詐團的未成年人，多數有其家庭等因素，包括可能家庭有經濟問題、父母忙於工作疏於照顧、或隔代教養等，只要有同儕、網路影響，青少年很可能以為只是「賺個外快」，卻一腳誤入詐騙集團的陷阱，而不自知。

尤其現正值暑假期間，正是詐騙集團吸收青少年、未成年人的高峰時機，儘管每年警政署「青春專案」或許可遏止部分青少年避免涉入犯罪陷阱，但政府更應跨局處、跨部會聯手防治，包括社政單位的家庭關懷支持、教育局的校園法治教育、還有輔導老師等系統，也都該動起來，避免社會安全網有破洞，也才能避免青少年成為詐騙集團的另類受害者。

每年六月底展開的暑期青春專案，警方在暑假期間查獲不少未成年者深夜未歸、抽菸喝酒偏差行為。圖／新北市警局提供
每年六月底展開的暑期青春專案，警方在暑假期間查獲不少未成年者深夜未歸、抽菸喝酒偏差行為。圖／新北市警局提供

車手 詐騙集團 詐團 未成年

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