青少年淪車手／拐到柬國入詐團 電擊逼就範

青少年詐欺問題逐年提升，根據統計，北市今年已查獲395件青少年詐欺嫌疑犯，比去年同期高出43%，去年少年詐欺嫌疑犯更比高雄多出2倍多，議員呼籲警察局在防詐宣導應更加努力。示意圖。記者翁至成／翻攝 曾受少年之家扶助的小明（化名），大學肄業，原本有穩定工作，3年前卻因少年之家之前學長的介紹，以「百萬年薪」誘惑，被騙到柬埔寨從事詐騙，不服從就被電擊、喝餿水過活，還好有關懷團體協助，小明順利被救回，已走回正途。

不過，中華育幼機構兒童關懷協會創辦人暨秘書長洪錦芳憂心，近年青少年、未成年人涉及詐騙人數愈來愈多，其中又以破碎家庭、有偏差行為或住安置機構的孩子，成為詐騙集團最愛吸收的對象，因這些孩子失依、失愛，加上15歲之後就不能繼續住育幼院，許多縣市也沒有自立宿舍，淪為詐騙集團最常吸收的高風險族群。

「賴清德總統曾說啟動青年百億海外圓夢計畫，但深陷困境的孩子，卻沒有看到政府做了什麼？」洪錦芳說，以中華育幼機構兒童關懷協助救回來的這位孩子為例，因這孩子沒有家庭的援助照顧，社會也往往沒有特別留意這群孩子，導致只要有高薪利誘，孩子就很容易被吸引。過程中，詐騙集團還會幫忙辦護照，給予任何協助，結果卻是人一到柬埔寨，只要不聽話配合詐騙就被電擊，被迫喝餿水。

洪錦芳不捨地說，這些早期失愛、受創的孩子，如果社會沒給予援助，容易出現行為偏差、反社會行為，尤其又當國家不重視他們，到後來他們沒有地方去，就會淪為詐騙集團吸收的對象，但這對政府、社會來說，後續就是要付出更大成本、代價，政府如果沒有好好接住他們，未來就可能成為司法警政的治安對象，國家社會安全網的破洞恐愈補愈大。