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出租購物網站帳號「每月輕鬆領1500元」 變假網拍詐騙共犯
詐騙集團上網租借購物網站帳號，宣稱「每月輕鬆領1500元」等，將帳號用於假網路拍賣詐騙或洗錢等；刑事局提醒，租借購物網站帳號恐涉洗錢防制法等罪，切勿貪圖小利。
警方近期發現，IG出現大量租借購物網站帳號廣告，稱只要出租購物網站帳號，即可每月領取收益，強調是「被動收入」，還拿出「合法證明」讓人誤以為出租帳號沒問題，民眾出租帳號後卻收到警方通知涉及詐騙等犯罪。
刑事局表示，租借網路購物帳號違反購物網站的服務契約，亦可能構成洗錢防制法第21條收集帳戶、22條提供帳戶及稅捐稽徵法幫助逃漏稅捐等罪，民眾切勿貪圖小利，將帳號租借他人使用，如發現可疑招募，立刻通報165反詐騙專線。
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