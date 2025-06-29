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台中六旬婦假投資被騙86萬 她在家裡抓到車手年紀更大

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬陳姓婦人在今年3月間已誤信假投資，被歹徒騙走86萬元，歹徒食髓知味，6月中旬又以陳婦「操作錯誤導致虧損」為由，要求陳婦賠償200萬元，還謊稱已代墊33萬元，陳婦報警後，在住家約出車手面交，發現涉案林姓女車手已屆65歲，年齡比陳婦還大，也讓陳婦訝異。

警方調查，陳姓婦人（60歲）在今年3月間，因誤信詐騙集團假投資話術，被騙走86萬元，歹徒假冒「專業投資顧問」，聲稱擁有內線消息，可帶陳婦進股市穩賺不賠，誘導陳婦加入虛構的投資平台，陳婦一開始深信不疑，陸續以匯款、面交將資金交出。

詐騙集團得手後仍不罷休，近日再度要求陳婦面交80萬元，還謊稱陳婦「操作錯誤造成公司損失」，需立即賠償200萬元，甚至謊稱已先代墊33萬元，以苦肉計企圖逼迫婦人付款，幸好陳婦察覺異常，機警報警處理。

第二警分局立人所獲報後，成立專案小組與陳婦合作，在本月17日約出車手在住處面交款項，警方在場埋伏後，查獲領款的林姓女車手（65歲），查扣作案用手機、假收據等證物，陳婦得知林女的年齡比她還大時，深感驚訝。

警方將全案依詐欺、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方以有共犯在逃，向法院聲押獲准。

第二警分局長鍾承志提醒， 投資詐騙話術五花八門，凡遇「內線消息」、「專人帶單」、「低風險高報酬」，都是詐騙常見陷阱，請勿輕信來路不明的投資邀約，任何操作請先查證，有疑問請撥打165反詐騙專線，或直接報警尋求協助，讓詐騙集團無所遁形。

台中市六旬陳姓婦人17日約出林姓女車手在住家面交，警方埋伏查獲，查扣現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市六旬陳姓婦人17日約出林姓女車手在住家面交，警方埋伏查獲，查扣現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市六旬陳姓婦人17日約出林姓女車手在住家面交，警方埋伏查獲，查扣現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市六旬陳姓婦人17日約出林姓女車手在住家面交，警方埋伏查獲，查扣現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

車手 詐騙集團

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