他用假名兜售出12個生基位 詐欺不成立...但犯偽造文書罪

林姓男子用P圖軟體變更自己的身分證，並用「假身分」向蔡男銷售生基位。蔡男買入12個生基位後，未能低高賣賺到價差提告。因為蔡男確實有拿到生基位，且林男賠錢和解，詐欺罪不成立，但林男變造身分證，被法官依偽造私文書罪判刑2月。可易科罰金，可上訴。

判決指出，林男擔任銷售生基位的業務員，去年他利用P圖軟體把國民身分證照片的姓名改成「林明宇」，連同出生年月日、統一編號、父親、母親、配偶、住址等欄位一併修改成假的內容，再列印成紙本使用，另偽造「林明宇」印章供自己使用。

林男向蔡姓男子推銷生基位，去年3月25日約蔡在安樂區一家超商碰面，商談認購事宜。林男出示變造的國民身分證影本取得蔡男信任後，便以「林明宇」名義，使用「林明宇印章在變造的身分證影本、委託銷售契約書、福壽園生基位買賣契約合約書、收款證明等文件用印，再並交付文件給蔡男持有保管。

蔡男因為林男未在約定期間內，成功售出他所買的生基位，聯絡過程中察覺異狀報案。警方查出林男基於詐欺取財犯意，向蔡男誆稱可以「低買高賣」生基位賺取價差，且已有買家有意購買告訴人持有之生基位，蔡男先後交付6000元、6萬6000元和12萬元給林男，依詐欺取財罪嫌將林男移送法辦。

基隆地檢署檢察官偵查時，林男否認有承諾蔡男會找到賣家，並指兩人簽立的合約書載明，蔡男交付款項，是用來申購生基位憑證及生基蓋板，蔡男後來也確實取得12個生基位，難認林男主觀上有詐欺取財犯意。案發後林男又賠償蔡男17萬多元，雙方和解，因此僅起訴林男涉犯偽造文書罪。

基隆地方法院法官審理後指出，林男以自己的身分證為底，虛捏姓名、出生年月日、身分證統一編號、父母親及配偶姓名等資訊取信蔡男，不問實際上有無「林明宇」存在，無礙偽造私文書罪成立，且林男已使用偽造文件，認定犯戶籍法行使變造國民身分證罪、刑法行使偽造私文書罪。