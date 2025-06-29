千萬不動產差點飛了！ 台南地政機警 聯手檢警成功阻詐

詐騙案層出不窮，不但以匯款方式騙現金，設定不動產抵押權的詐騙案件也接連發生，南市佳里地政事務所日前成功阻止一起疑似投資詐騙案件，守住民眾欲設定的1050萬元抵押權，地政局表示，阻詐成功不僅是第一線公務人員敏銳警覺與快速應變，也是「不動產防詐聯繫平台」功能即時有效發揮的展現。

地政局指出，先前有人透過外縣市地政士以代收代寄方式，將抵押權設定及預告登記案件郵寄至佳里地政，承辦人員在受理過程中通知當事人到場關懷提問，發現借款目的前後說詞不一，且詢問住居地在佳里區，卻委託外縣市地政士辦理案件的原因，開始含糊其辭，甚至抗拒回答。

經察覺有異，立即通報佳里分局及地政局，並聯繫台南地檢署迅速介入確認後，當天下午隨即來函囑託辦理禁止處分登記，停止登記案件。事後當事人想拿回所有權狀，發現當時聯繫的借貸公司及不動產相關業者全部失聯，才驚覺真的遇上詐騙，幸好房產已做保全措施，沒有落入詐騙集團手中。

地政局長陳淑美說，為強化不動產防詐保護，地政局及11個地政所與警察局及台南地檢署，共同建立橫向聯繫機制，創立「不動產防詐聯繫平台」，即地所透過關懷提問提醒當事人留意不動產詐騙外，遇有詐騙疑慮時，隨即通知轄區警局協助派員到場關懷，並通報地政局轉報地檢署分案研析，若涉及詐騙可能即先以電子函文地所辧理禁止處分再進行後續查辦，如此透過訊息聯繫通報機制，可有效避免資訊落差，即時阻卻詐騙行為。