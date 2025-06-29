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青少年涉詐團淪車手增2倍 其次當人頭帳戶

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市查獲12歲以上未滿24歲青少年詐欺嫌疑人，2022年曾降至301人次、去年卻大增為478人次，增近6成，其中以擔任車手最多，從2020年476人次到去年已增加到1102人次，增加2倍之多。其次自願性人頭帳戶。北市議員吳世正認為，青少年成另類受害者，警局應強化防範青少年加入詐團相關政策。

北市警局表示，為強化教育宣導，今年入校宣導增至350場次，暑假也執行「青春專案」，將犯罪組織教唆、或招募少年從事詐欺等列查緝重點。

詐騙猖獗已經變成國安問題，根據警政署打詐儀表板，今年4月光單日一天就受理有5百多件詐騙案，總財損高達3億多元，詐騙手法前三名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、及假買家騙賣家詐騙，北市詐騙案更居全台第5，總財損高居第二。

據北市警局統計，北市2020年查獲12歲以上未滿24歲青少年詐欺罪嫌疑人1742人次、2021年1646人次、2022年1657人次，2023年1839人次、不過去年竟高達2083人次，其中未成年人涉詐騙案件，曾在2022年降至301人次，去年卻大增為478人次，增加近6成，18歲以上未滿24歲青年詐欺嫌疑犯5年來則增加了25％（1282人次到1605人次），尤其值得注意的是擔任車手人次從2020年476人次到去年已增加到1102人次，增加2倍之多。

吳世正進一步檢視警察局少年隊近3年，少年詐欺犯罪防制宣導活動辦理情形，活動樣態有社區宣導、創意四格漫畫及徵文比賽、法治教育校園巡迴宣導、青春進行式系列活動、動漫演唱會及PaGamO識詐任務及電競賽，2023年度辦理的青春進行式系列活動觸及人次80人，支用經費8萬930元，平均觸及1人的成本就要1012元，同年度舉辦的PaGamO識詐任務及電競賽，觸及人次則是高達16萬人，經費100萬元，平均觸及1人成本只要6.25元，CP值最高。

去年花費96萬2789元辦理拒毒反詐動漫演唱會，觸及人數1011人，平均每人成952元，議員認為雖然面對面的大型活動可以增加互動與宣導深度，但其效益明顯不如數位科技導向活動，顯示預算分配與活動設計需更審慎評估，要能投青少年所好。

吳世正說，青少年犯罪原因不外乎經濟壓力、同儕影響、網路環境帶來的風險、法律知識不足以及家庭和社會支持的缺失等多方面因素，青少年常接觸的IG、Threads和抖音等更是充斥著各類詐騙資訊，如吸引青少年玩線上博奕，欠債後當車手還債，徵才貼文其實是犯罪邀請等，需要警方與平台業者合作即時下架有疑慮的貼文、網站或加強查緝。

警察局少年隊表示，為強化法治教育宣導，今年度與教育局合作，入校宣導增加至350場次；另針對重點學校於寒暑假前、後加強辦理相關宣導活動計38場次，並結合局處、民間資源及學校服務性社團辦理識詐人員培訓等，以擴大識詐宣導量能。

另外，今年度也邀集專家學者召開座談會，檢視、精進宣導作為，透過遊戲化、情境式及貼近少年興趣等方式，辦理「我獨自破局：拒毒識詐BOSS級防衛戰」電競賽、寶可夢卡牌競賽、TuftingGun手作地毯、冰島編織包、俄羅斯戳戳繡等活動，促進其自主學習，增加宣導效果。暑假期間，也加強執行「暑期保護青少年—青春專案」，將犯罪組織教唆、利用或招募少年從事詐欺等不法行為列入查緝重點，並依法建請檢察官從重求刑，以保護少年安全。

暑假期間，警察局加強執行「暑期保護青少年-青春專案」，將犯罪組織教唆、利用或招募少年從事詐欺等不法行為列入查緝重點，並依法建請檢察官從重求刑，以保護少年安全。圖／警方提供
暑假期間，警察局加強執行「暑期保護青少年-青春專案」，將犯罪組織教唆、利用或招募少年從事詐欺等不法行為列入查緝重點，並依法建請檢察官從重求刑，以保護少年安全。圖／警方提供

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