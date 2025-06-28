女剛領薪就轉匯要投資 桃警問她「一問三不知」
人人都有發財夢！桃園楊姓女子昨午剛領薪就急著去匯「購物款」，行員起疑報警，桃園警分局同安派出所員警到場，探詢要買什麼？楊女不僅不清楚投資甚麼虛擬幣，就連投資得先開立帳戶也不知，經警方勸誡下，才打消投資賺大錢的發財夢。
桃園分局表示，同安所昨午1時40分接獲轄區內某銀行來電，表示民眾有異常匯款狀況，巡佐張子鴻及警員林瑋立刻趕抵現場，現年30餘歲、在服務業任職的楊姓女子，僅透露匯款36000元是為了買東西，但在員警頻頻追問買什麼東西，楊女竟然答不出來。
經張子鴻、林瑋了解，楊女一個月薪4萬元，才剛領薪就要轉帳，直覺就是遭遇投資詐騙，於是展開三寸不爛之舌以執勤時遇到的詐騙案例，勸她千萬不要相信來路不明的不實投資訊息，如此輕易將血汗錢投入詐騙陷阱，後果將不堪設想，楊女終於透露，有「理專」會幫她處理，匯款是要投資虛擬貨幣。
警方一聽就知楊女已遇上詐騙集團的假投資真詐財陷阱，不論行員及員警怎麼勸，她始終不認為自己會被騙，直到員警問了「妳知道什麼是虛擬貨幣嗎？如何進行買賣投資？要自己開帳戶等」，當場把楊女問到啞口無言。
警方藉此機會，立刻告訴楊女詐騙集團利用民眾對於投資理解程度不足，引誘被害人踏入陷阱，她才驚覺似乎遇上詐騙了，立即放棄匯款。警方呼籲民眾投資理財應循正當管道，切勿輕信不實訊息，以免成為詐騙受害人。
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