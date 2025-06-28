快訊

獨／酒店女和男友吵架「猛拉他圍巾」 害昏厥摔倒…隔天竟死亡

MLB／481位菜市場名「萊恩」進場寫世界紀錄 洛磯隊的萊恩們也加入

聽新聞
0:00 / 0:00

囂張詐團！亂槍打鳥找上台東警察局長被識破

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

詐騙猖狂！不僅大多民眾接獲詐騙電話及訊息，就連警方預估超過7成員警也曾接獲類似問題，台東縣警察局長蔡燕明就有2次經驗。他說，詐騙無所不在，唯有嚴峻的法令才能嚇阻。

「第一次詐騙讓我哭笑不得。」蔡燕明說，當時他和兒子在家，突然接獲一通電話，開口就說「你兒子在我們手上」，還不斷哭喊求救，他就把電話拿給兒子說話，詐團自覺沒戲，就掛電話。

縣警局日前舉辦打詐儀表板記者會，由蔡主持，並公布警政署5月全國詐騙狀況，台東受理詐騙共119件、財損金額逾3千萬元，為全國19縣市受理案件及金額最少，連續半年持續下降。

另前5大詐騙手法依序為「假投資」、「假網拍」、「盜用LINE帳號」、「假借貸」、「騙取金融帳號」等，其中盜用LINE帳號詐騙手法於5月間發生14件，遭詐金額達85萬元。

蔡燕明特別提到2次接獲詐騙電話集訊息經歷分享，除了詐團假冒他兒子被綁架，另一就是朋友帳號遭盜用，詐團跟他借錢。雖然都被他識破，但詐團的猖狂囂張，也讓他感到氣憤不已。

他認為抓詐和防詐教育，以及電信及網路的源頭管理很重要，但更重要的是有更嚴峻的法令，來嚇阻詐騙，不是警察今天抓了，明日就交保或輕判，這些詐團或車手出來從操舊業，抓不勝抓。

蔡燕明再次呼籲詐騙手法不斷推陳出新，民眾一定要提高警覺，求證再求證、辨識再辨識，才能守住荷包。

台東縣警察局長蔡燕明主持打詐儀表板記者會時，分享自己2次接獲詐團電話的經驗。記者尤聰光／攝影
台東縣警察局長蔡燕明主持打詐儀表板記者會時，分享自己2次接獲詐團電話的經驗。記者尤聰光／攝影

詐騙 詐團

延伸閱讀

相機鏡頭藏黃金入境越南被查獲 警調查是否替詐團洗錢並賺差價

影／彰化今年前5月阻斷詐團金流7億 18人領到5萬檢舉獎金

影／投資飆股穩賺不賠？30歲男起疑 1毛沒花助警釣出3詐團成員

24歲詐逾150億！全台最大水房女首腦曝光 會計姊妹淘同聲押

相關新聞

囂張詐團！亂槍打鳥找上台東警察局長被識破

詐騙猖狂！不僅大多民眾接獲詐騙電話及訊息，就連警方預估超過7成員警也曾接獲類似問題，台東縣警察局長蔡燕明就有2次經驗。他...

影／抖音看太多？新北車手取款深聞鈔票香味引側目 沒覺警察在身邊

新北市1名詐欺車手日前在ATM提款，邊領錢還喜孜孜把白花花鈔票湊近鼻子深呼吸，聞錢的香味，怪異舉動引起側目，殊不知剛好就...

房沒買到斡旋金先被捲走 房仲業者曝防詐「4原則」

房市進入盤整期，買方在議價上雖握有主動，但業者表示，景氣不佳時往往也是詐騙風險最高的時期，民眾支付斡旋金若未謹慎處理，可...

老翁險把房送給詐騙集團！承辦找來警察助陣成功攔截

北市古亭地政事務所近日成功攔阻一起高風險的不動產詐騙案件，一名長者在不知情情況下差點將名下房產「拱手讓人」，幸好承辦人員...

假投資詐騙損失11億 立委呼籲檢討「打詐通查網」

針對近日詐騙案件持續猖獗，立委葛如鈞27日於立法院會國是論壇指出，根據內政部165打詐儀表板最新統計，僅6月15日至21...

一周內國人詐騙財損飆20億 葛如鈞：2周內檢討打詐通報

針對近日詐騙案件持續猖獗，國民黨立委葛如鈞今日於國是論壇指出，根據內政部165打詐儀表板最新統計，僅6月15日至21日短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。