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囂張詐團！亂槍打鳥找上台東警察局長被識破
詐騙猖狂！不僅大多民眾接獲詐騙電話及訊息，就連警方預估超過7成員警也曾接獲類似問題，台東縣警察局長蔡燕明就有2次經驗。他說，詐騙無所不在，唯有嚴峻的法令才能嚇阻。
「第一次詐騙讓我哭笑不得。」蔡燕明說，當時他和兒子在家，突然接獲一通電話，開口就說「你兒子在我們手上」，還不斷哭喊求救，他就把電話拿給兒子說話，詐團自覺沒戲，就掛電話。
縣警局日前舉辦打詐儀表板記者會，由蔡主持，並公布警政署5月全國詐騙狀況，台東受理詐騙共119件、財損金額逾3千萬元，為全國19縣市受理案件及金額最少，連續半年持續下降。
另前5大詐騙手法依序為「假投資」、「假網拍」、「盜用LINE帳號」、「假借貸」、「騙取金融帳號」等，其中盜用LINE帳號詐騙手法於5月間發生14件，遭詐金額達85萬元。
蔡燕明特別提到2次接獲詐騙電話集訊息經歷分享，除了詐團假冒他兒子被綁架，另一就是朋友帳號遭盜用，詐團跟他借錢。雖然都被他識破，但詐團的猖狂囂張，也讓他感到氣憤不已。
他認為抓詐和防詐教育，以及電信及網路的源頭管理很重要，但更重要的是有更嚴峻的法令，來嚇阻詐騙，不是警察今天抓了，明日就交保或輕判，這些詐團或車手出來從操舊業，抓不勝抓。
蔡燕明再次呼籲詐騙手法不斷推陳出新，民眾一定要提高警覺，求證再求證、辨識再辨識，才能守住荷包。
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