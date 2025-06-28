影／抖音看太多？新北車手取款深聞鈔票香味引側目 沒覺警察在身邊

新北市1名詐欺車手日前在ATM提款，邊領錢還喜孜孜把白花花鈔票湊近鼻子深呼吸，聞錢的香味，怪異舉動引起側目，殊不知剛好就有休假警員也在銀行辦事，暗中尾隨他走到另1家超商繼續提款，沒多久制服警察便趕抵逮人。

新莊警分局頭前派出所警員張志安，2日下午2時許利用休假到新莊區中平路第一銀行辦事，職業本能關注ATM動態，瞥見1名男子不斷更換提款卡反覆領錢，還作賊心虛四處張望，但最怪異的舉動，是他一邊領錢一邊把整疊千元鈔票拿起來聞錢香，面露得意笑容。

張志安進一步觀察，發覺該男子穿著、特徵，像極了最近鎖定的詐欺車手，便決定暗中尾隨，一路跟著他走出銀行，徒步350公尺到中平路377巷進入1家超商，再通報線上警網支援。