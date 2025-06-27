快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

房沒買到斡旋金先被捲走 房仲業者曝防詐「4原則」

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導

房市示意圖。圖／AI生成
房市示意圖。圖／AI生成

房市進入盤整期，買方在議價上雖握有主動，但業者表示，景氣不佳時往往也是詐騙風險最高的時期，民眾支付斡旋金若未謹慎處理，可能成為黑心仲介挪用資金的管道，特別是遇到態度曖昧、說詞反覆的房仲，更應提高警覺，避免落入陷阱。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，斡旋金風險主要來自其由仲介代為保管，若制度鬆散或從業人員誠信有虞，便可能被挪作他用。實務上，常見不肖仲介手法有以下情況，分別為收款時未明確說明出價條件、委託期限與退費機制，事後當買方要求返還時，再以「屋主已同意出價」為由拒絕退款，但實際上屋主根本不知情；或謊稱屋主意願已改變，拖延處理時間以私下挪用資金；甚至有仲介在離職前大量收取斡旋金後捲款潛逃。

陳賜傑說，相較之下「要約書」屬法律效力較高的契約形式，雖無須先付款，但若買方於屋主同意後反悔，須支付最高達總價3%的違約金，因此實務上仍以斡旋金作為議價工具較為普遍，然而，也因其彈性高、法律拘束力低，更容易被有心人士濫用。

為降低風險，永慶房屋指出，消費者在付款時特別留意四大要點，選擇合法誠信的仲介業者，尤其是具備品牌規模與制度的公司；付款前務必簽立書面契約或索取收據，載明金額與收款人資訊；應於房仲門市完成簽約，並確認收據具備公司正式簽章；斡旋金額不宜過高，若涉及高總價房產，建議以註明「禁止背書轉讓」支票付款，並指定屋主為領款人，降低挪用風險。

陳賜傑說，房仲在斡旋未達成或超過委託期限後，應立即返還款項；若發現仲介收錢後消極處理，或遲遲不退費，民眾應懷疑是否涉及違法，並可向不動產仲介業主管機關申訴。

4大斡旋金不當挪用手法。圖／永慶房屋提供
4大斡旋金不當挪用手法。圖／永慶房屋提供
斡旋金怎麼給才安全？永慶房屋提醒4個原則。圖／永慶房屋提供
斡旋金怎麼給才安全？永慶房屋提醒4個原則。圖／永慶房屋提供

離職 詐騙 房仲

延伸閱讀

成為識詐出口 兆豐證券走入藝術節以創意行動推動金融教育

連防詐員警都被詐騙千萬！他親揭員警受騙全過程

新北貢寮區公所志工在職訓練 強化防災、防詐與安全意識

元富證券深耕文創 支持紙風車校園反毒防詐巡演

相關新聞

房沒買到斡旋金先被捲走 房仲業者曝防詐「4原則」

房市進入盤整期，買方在議價上雖握有主動，但業者表示，景氣不佳時往往也是詐騙風險最高的時期，民眾支付斡旋金若未謹慎處理，可...

老翁險把房送給詐騙集團！承辦找來警察助陣成功攔截

北市古亭地政事務所近日成功攔阻一起高風險的不動產詐騙案件，一名長者在不知情情況下差點將名下房產「拱手讓人」，幸好承辦人員...

假投資詐騙損失11億 立委呼籲檢討「打詐通查網」

針對近日詐騙案件持續猖獗，立委葛如鈞27日於立法院會國是論壇指出，根據內政部165打詐儀表板最新統計，僅6月15日至21...

一周內國人詐騙財損飆20億 葛如鈞：2周內檢討打詐通報

針對近日詐騙案件持續猖獗，國民黨立委葛如鈞今日於國是論壇指出，根據內政部165打詐儀表板最新統計，僅6月15日至21日短...

「BitVenus」投資平台涉詐欺 假幣商合謀彩券行洗錢手法曝！

刑事局南部打擊犯罪中心打詐，發現詐騙集團要受騙人向幣商買虛擬貨幣，幣商竟與彩券行合謀，把收到的現金當成批購刮刮樂的本錢，...

裝修蟑螂詐600萬「把房拆爛就跑」 受害屋主控：仍查有營業登記

全台近10年內，「裝修蟑螂」糾紛申訴已逾1.3萬件，多數裝修業者收費後短暫「進場施工」落跑，無法構成詐欺罪。綠委今爆20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。