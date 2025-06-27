房沒買到斡旋金先被捲走 房仲業者曝防詐「4原則」

房市示意圖。圖／AI生成

房市進入盤整期，買方在議價上雖握有主動，但業者表示，景氣不佳時往往也是詐騙風險最高的時期，民眾支付斡旋金若未謹慎處理，可能成為黑心仲介挪用資金的管道，特別是遇到態度曖昧、說詞反覆的房仲，更應提高警覺，避免落入陷阱。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，斡旋金風險主要來自其由仲介代為保管，若制度鬆散或從業人員誠信有虞，便可能被挪作他用。實務上，常見不肖仲介手法有以下情況，分別為收款時未明確說明出價條件、委託期限與退費機制，事後當買方要求返還時，再以「屋主已同意出價」為由拒絕退款，但實際上屋主根本不知情；或謊稱屋主意願已改變，拖延處理時間以私下挪用資金；甚至有仲介在離職前大量收取斡旋金後捲款潛逃。

陳賜傑說，相較之下「要約書」屬法律效力較高的契約形式，雖無須先付款，但若買方於屋主同意後反悔，須支付最高達總價3%的違約金，因此實務上仍以斡旋金作為議價工具較為普遍，然而，也因其彈性高、法律拘束力低，更容易被有心人士濫用。

為降低風險，永慶房屋指出，消費者在付款時特別留意四大要點，選擇合法誠信的仲介業者，尤其是具備品牌規模與制度的公司；付款前務必簽立書面契約或索取收據，載明金額與收款人資訊；應於房仲門市完成簽約，並確認收據具備公司正式簽章；斡旋金額不宜過高，若涉及高總價房產，建議以註明「禁止背書轉讓」支票付款，並指定屋主為領款人，降低挪用風險。