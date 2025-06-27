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老翁險把房送給詐騙集團！承辦找來警察助陣成功攔截

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

北市古亭地政事務所近日成功攔阻一起高風險的不動產詐騙案件，一名長者在不知情情況下差點將名下房產「拱手讓人」，幸好承辦人員機警識破異狀，緊急通報警方合力勸說，最終成功讓當事人撤案、並報警處理，保住一生積蓄。

這起事件發生在6月中旬，一名年長民眾到古亭地所辦理「抵押權設定」及「信託登記」，現場雖無明顯異狀，但卻帶著多名壯漢同行、簽署大量文件，引起櫃檯與承辦人警覺。

根據平時受訓經驗，進一步查驗後發現該案屬私人設定抵押，且含有「流抵約定條款」，並連件辦理信託登記，授權受託人可出售不動產，屬高風險特徵案件。

當承辦人啟動「防詐關懷詢問程序」時，該名長者對登記內容答不出來，反倒由地政士代為回答，情況更加可疑。

地所課長立即通報轄區警方，同時以延長作業時間方式穩住現場，期間氣氛一度緊張。警員趕到後與地政人員聯合說明該交易內容的法律風險，一開始長者仍堅信「沒有被騙」，但經不斷耐心解釋，終於驚醒案情有異，當場取消登記，並在隔日前往警局報案。

古亭地政事務所指出，這起案例能即時阻詐，關鍵在於第一線人員平時接受防詐教育訓練，提升辨識敏感案件的能力，為幫助市民自我防範，地所呼籲多加利用「地籍異動即時通」服務，隨時掌握名下不動產狀況。

此外，北市自今年3月起推動「三合一申請書」，一張表格就能一次申請地籍異動即時通、住址隱匿與指定送達處所三大防護措施，省時又簡便。

針對近期詐騙集團冒用地政名義寄送假公文的手法，地所自5月起也導入土地複丈通知書的QR Code驗證功能，只要掃描通知書上的QR碼並輸入收件字號，就能確認真偽，不用下載App，也無須登入帳號。

地政事務所反詐騙宣導照。示意圖，非新聞當事人。內政部提供
地政事務所反詐騙宣導照。示意圖，非新聞當事人。內政部提供

詐騙集團 QR Code

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