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一周內國人詐騙財損飆20億 葛如鈞：2周內檢討打詐通報
針對近日詐騙案件持續猖獗，國民黨立委葛如鈞今日於國是論壇指出，根據內政部165打詐儀表板最新統計，僅6月15日至21日短短一周內，國人因詐騙遭受財產損失高達20億4468萬元，受理案件數達3909件，其中以「假投資詐騙」最為嚴重，損失金額高達11億元，其次為網路購物與假買賣家詐騙。
葛如鈞指出，假投資詐騙自2021年起，連續三年成為財損金額最高的詐騙手法，反映出目前的防詐機制未能有效遏止相關犯罪。雖然數發部設立「打詐通查網」作為因應措施，但實際運作卻頻頻出現誤判，不但無法有效查封真正的詐騙帳號，反而屢次錯誤下架合法專業KOL（意見領袖）或合法企業的社群帳號。
葛如鈞強調，「現在甚至連美國合法公司在台服務都遭封鎖，讓台灣用戶必須翻牆才能取得資訊，這不僅無助於打擊詐騙，反而讓假冒粉專更容易魚目混珠。」此類錯誤刪帳與言論審查事件屢見不鮮，反映出數發部、金管會及相關單位在查證與通報流程的嚴重缺失。
葛如鈞表示，台灣在國際上長期建立的民主與言論自由形象，正因這種行政失當而受到動搖。都還沒帶領數位產業起飛，現在反而開民主倒車，讓我們回到清朝的言論管制時代，令人無法接受。數位治理不應多頭馬車、無腦打詐，甚至犧牲資訊自由與言論空間。
葛如鈞要求，政府必須在兩周內全面檢討「打詐通查網」的通報、審核、下架、申訴流程及聯繫管道，並給予正規虛擬資產從業者與知識傳播者一個公平、自由的網路平台。
葛如鈞強調，「我不一定同意你說的話，但我堅決捍衛你的言論自由、資訊自由。」最後也呼籲民眾在7月26日站出來，用選票表達行政濫權的不滿，「惡罷非民意、票投不同意。」
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