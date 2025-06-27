「BitVenus」投資平台涉詐欺 假幣商合謀彩券行洗錢手法曝！

刑事局南部打擊犯罪中心打詐，發現詐騙集團要受騙人向幣商買虛擬貨幣，幣商竟與彩券行合謀，把收到的現金當成批購刮刮樂的本錢，將贓款漂白。警方逮捕科技公司與彩券行2負責人，查出22人共受騙4000多萬元。全案移送高雄地檢署偵辦。

刑事局南打中心今天表示，去年根據反詐資料庫，發現「BitVenus」投資平台涉及多起詐欺案，由集團成員潛伏在各大交友網站，與受騙人聊天博得信任，再假稱投資黃金心得，遊說受騙人至投資平台開帳號，使用泰達幣操作黃金買賣。

受騙人為了使用泰達幣交易，被詐團成員指示向假幣商買泰達幣，投入平台詐團錢包，等到要獲利了結，詐團成員便以各藉口，要求補繳不合理費用，受騙人才驚覺上當。

警方追查受騙人購買泰達幣的管道，發現黃姓男子（24歲）在高雄市左營區設科技公司，以「榮耀加密」名義，涉嫌賣泰達幣給受騙人，拿到現金交由高雄市新興區合一路某彩券行，由彩券行實際負責人陳姓男子（52歲），向台彩公司購買刮刮樂彩券，賣給彩迷牟利。

警方在去年11月、今年3月，分別動員搜索黃的科技公司、陳的彩券行，查扣現金370萬元、泰達幣36萬多顆、台彩刮刮樂一批和電腦、手機等工具，查出共有22名男女受騙4000多萬元，其中1名物流公司闆娘去年6月被騙千餘萬元最多。