快訊

勸戴口罩遭殺！紙雕師砍死超商員工一審死刑 更一審逃死判無期

小米AI眼鏡來了！內建1200萬畫素鏡頭、電致變色鏡片 可進行直播

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

「BitVenus」投資平台涉詐欺 假幣商合謀彩券行洗錢手法曝！

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心打詐，發現詐騙集團要受騙人向幣商買虛擬貨幣，幣商竟與彩券行合謀，把收到的現金當成批購刮刮樂的本錢，將贓款漂白。警方逮捕科技公司與彩券行2負責人，查出22人共受騙4000多萬元。全案移送高雄地檢署偵辦。

刑事局南打中心今天表示，去年根據反詐資料庫，發現「BitVenus」投資平台涉及多起詐欺案，由集團成員潛伏在各大交友網站，與受騙人聊天博得信任，再假稱投資黃金心得，遊說受騙人至投資平台開帳號，使用泰達幣操作黃金買賣。

受騙人為了使用泰達幣交易，被詐團成員指示向假幣商買泰達幣，投入平台詐團錢包，等到要獲利了結，詐團成員便以各藉口，要求補繳不合理費用，受騙人才驚覺上當。

警方追查受騙人購買泰達幣的管道，發現黃姓男子（24歲）在高雄市左營區設科技公司，以「榮耀加密」名義，涉嫌賣泰達幣給受騙人，拿到現金交由高雄市新興區合一路某彩券行，由彩券行實際負責人陳姓男子（52歲），向台彩公司購買刮刮樂彩券，賣給彩迷牟利。

警方在去年11月、今年3月，分別動員搜索黃的科技公司、陳的彩券行，查扣現金370萬元、泰達幣36萬多顆、台彩刮刮樂一批和電腦、手機等工具，查出共有22名男女受騙4000多萬元，其中1名物流公司闆娘去年6月被騙千餘萬元最多。

全案依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送雄檢偵辦，檢察官聲押黃姓科技公司老闆獲准，彩券行實際負責人陳姓男子獲10萬元交保。

刑事局幹員進科技公司搜索。記者林保光／翻攝
刑事局幹員進科技公司搜索。記者林保光／翻攝
警方在彩券行清點詐團用來漂白贓款的刮刮樂彩券。記者林保光／翻攝
警方在彩券行清點詐團用來漂白贓款的刮刮樂彩券。記者林保光／翻攝
警方在彩券行查扣詐團用來漂白贓款的刮刮樂彩券。記者林保光／翻攝
警方在彩券行查扣詐團用來漂白贓款的刮刮樂彩券。記者林保光／翻攝

詐團 泰達幣 彩券行

延伸閱讀

相機鏡頭藏黃金入境越南被查獲 警調查是否替詐團洗錢並賺差價

嘉市警查獲詐團收簿手 意外捕獲3條通

影／彰化今年前5月阻斷詐團金流7億 18人領到5萬檢舉獎金

刑事局與LINE合作 史上最大規模停權7萬3千個涉詐帳號

相關新聞

「BitVenus」投資平台涉詐欺 假幣商合謀彩券行洗錢手法曝！

刑事局南部打擊犯罪中心打詐，發現詐騙集團要受騙人向幣商買虛擬貨幣，幣商竟與彩券行合謀，把收到的現金當成批購刮刮樂的本錢，...

裝修蟑螂詐600萬「把房拆爛就跑」 受害屋主控：仍查有營業登記

全台近10年內，「裝修蟑螂」糾紛申訴已逾1.3萬件，多數裝修業者收費後短暫「進場施工」落跑，無法構成詐欺罪。綠委今爆20...

斬金行動第5波掃蕩 台版「Jisoo」旗下11大將全羈押

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」，前天發動第5波搜索行動，約談涉案律師、美樂集團核心幹部共14人到案，檢察官漏夜...

刑事局聯合LINE打詐 停權7.3萬個LINE涉詐帳號

刑事警察局與LINE公司合作，大規模停權七萬三千多個涉詐帳號，強力打詐。根據潛伏詐團群組的警方「臥底」觀察，近一星期許多...

源頭阻斷詐團 警方下一步鎖定社群廣告

刑事局與LINE公司合作停權七萬三千多個涉詐帳號，警方分析至少能避免三千六百名民眾被騙，未來警方將擴大與其他社群平台開會...

防詐手冊「這次不會再被騙了吧」上市 法務部長：讓人看得懂記得住

為法務部繼2022年出版防詐手冊後，再度集結15位檢察官推出「這次不會再被騙了吧！」第二輯，今正式發表。行政院政務委員林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。