快訊

勸戴口罩遭殺！紙雕師砍死超商員工一審死刑 更一審逃死判無期

小米AI眼鏡來了！內建1200萬畫素鏡頭、電致變色鏡片 可進行直播

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

裝修蟑螂詐600萬「把房拆爛就跑」 受害屋主控：仍查有營業登記

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導

全台近10年內，「裝修蟑螂」糾紛申訴已逾1.3萬件，多數裝修業者收費後短暫「進場施工」落跑，無法構成詐欺罪。綠委今爆20人遭同一間企業社詐騙，把房子拆爛後就跑，詐財達600萬，還有人背債上百萬；受害者控，政府無動於衷，至今仍可查到該公司營業登記，根本合法詐騙集團

民進黨立委黃捷、張宏陸今偕同受害屋主開記者會，黃捷表示，一間企業社詐騙了全台灣，錢領了之後、把房子拆爛後就跑了，款項也收了九成，但因為有把材料放進去屋內，去法院告也告不成，只能是尚未履約完成，之後該業者就脫產、改名，至今全台受害者達20人、詐財600萬。

黃捷提出五大訴求，包括公開裝修業者名單、國土署提供相關指引、國土署公告定型化契約、消費者裝修時要使用住保履約、設置專區，呼籲國土署、消保處加速建立房屋裝修制度，保障民眾權益。

受害者陳姓男子表示，去年與該業者簽約，說好年前要完工，結果4個月內只有拆除，他要求對方解約，並退還原支付20幾萬元款項、同時簽下本票，沒想到業者至今只還3萬，但他們去報警也沒用，無法構成詐欺要件；另他也拿本票去提民事訴訟，但對方若雙手一攤說沒錢，也追討不回來。

另一名受害女子也說，這是一家人合夥在詐騙，預收六成款就開始擺爛，對方原承諾兩個月內完工，結果一個半月來連拆除都沒有完成，然後繼續用同樣手段欺騙下一個受害者，政府始終無動於衷，至今仍可以查到這間公司營業登記，裝修蟑螂近年幾乎都難起訴，「我們背債上百萬、蟑螂持續騙下一個人」，根本合法詐騙集團。

內政部國土署主任秘書歐正興表示，由於營業登記是在經濟部，內政部是裝修業登記，會去查明做後續處理，若查到不法，就會用相關新聞稿對外發布。目前全台合格室內裝修有一萬七千多家、從業人員有三萬四千多人，目前針對定型化契約部分，正密集協調中，希望年底前可以報行政院，進行後續法制作業。

消保處副處長陳星宏呼籲，合格裝修業者請盡速先向內政部登記名冊、公告上網，在定型化契約上路前，政府能做的是稽查業者，若不合規定就可以按照消保法第56條之1，要求不合法的業者限期改正，若不改可罰3萬至50萬，罰到改正完畢為止。另地方縣市政府也有勒令停業的權限。

全台近10年內，「裝修蟑螂」糾紛申訴已逾1.3萬件，多數裝修業者收費後短暫「進場施工」落跑，無法構成詐欺罪。圖／立委黃捷辦公室提供
全台近10年內，「裝修蟑螂」糾紛申訴已逾1.3萬件，多數裝修業者收費後短暫「進場施工」落跑，無法構成詐欺罪。圖／立委黃捷辦公室提供
有裝修業者收費後短暫「進場施工」落跑，無法構成詐欺罪。圖／立委黃捷辦公室提供
有裝修業者收費後短暫「進場施工」落跑，無法構成詐欺罪。圖／立委黃捷辦公室提供
民進黨立委黃捷、張宏陸今偕同受害屋主開記者會。圖／立委黃捷辦公室提供
民進黨立委黃捷、張宏陸今偕同受害屋主開記者會。圖／立委黃捷辦公室提供
受害者陳姓男子表示，去年與該業者簽約，說好年前要完工，結果4個月內只有拆除，並把材料丟得到處都是。圖／立委黃捷辦公室提供
受害者陳姓男子表示，去年與該業者簽約，說好年前要完工，結果4個月內只有拆除，並把材料丟得到處都是。圖／立委黃捷辦公室提供

詐騙集團 國土署 受害者

延伸閱讀

聶詩芸從中國帶「活珠子」回台灣！ 農業部開罰3萬元警告

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

黃捷推薦小北百貨防災包 吳欣岱指出缺點：預算有限可買這牌

二度挺過罷免危機 綠委黃捷投身罷藍委行動高雄隊

相關新聞

「BitVenus」投資平台涉詐欺 假幣商合謀彩券行洗錢手法曝！

刑事局南部打擊犯罪中心打詐，發現詐騙集團要受騙人向幣商買虛擬貨幣，幣商竟與彩券行合謀，把收到的現金當成批購刮刮樂的本錢，...

裝修蟑螂詐600萬「把房拆爛就跑」 受害屋主控：仍查有營業登記

全台近10年內，「裝修蟑螂」糾紛申訴已逾1.3萬件，多數裝修業者收費後短暫「進場施工」落跑，無法構成詐欺罪。綠委今爆20...

斬金行動第5波掃蕩 台版「Jisoo」旗下11大將全羈押

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」，前天發動第5波搜索行動，約談涉案律師、美樂集團核心幹部共14人到案，檢察官漏夜...

刑事局聯合LINE打詐 停權7.3萬個LINE涉詐帳號

刑事警察局與LINE公司合作，大規模停權七萬三千多個涉詐帳號，強力打詐。根據潛伏詐團群組的警方「臥底」觀察，近一星期許多...

源頭阻斷詐團 警方下一步鎖定社群廣告

刑事局與LINE公司合作停權七萬三千多個涉詐帳號，警方分析至少能避免三千六百名民眾被騙，未來警方將擴大與其他社群平台開會...

防詐手冊「這次不會再被騙了吧」上市 法務部長：讓人看得懂記得住

為法務部繼2022年出版防詐手冊後，再度集結15位檢察官推出「這次不會再被騙了吧！」第二輯，今正式發表。行政院政務委員林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。