裝修蟑螂詐600萬「把房拆爛就跑」 受害屋主控：仍查有營業登記

全台近10年內，「裝修蟑螂」糾紛申訴已逾1.3萬件，多數裝修業者收費後短暫「進場施工」落跑，無法構成詐欺罪。綠委今爆20人遭同一間企業社詐騙，把房子拆爛後就跑，詐財達600萬，還有人背債上百萬；受害者控，政府無動於衷，至今仍可查到該公司營業登記，根本合法詐騙集團。

民進黨立委黃捷、張宏陸今偕同受害屋主開記者會，黃捷表示，一間企業社詐騙了全台灣，錢領了之後、把房子拆爛後就跑了，款項也收了九成，但因為有把材料放進去屋內，去法院告也告不成，只能是尚未履約完成，之後該業者就脫產、改名，至今全台受害者達20人、詐財600萬。

黃捷提出五大訴求，包括公開裝修業者名單、國土署提供相關指引、國土署公告定型化契約、消費者裝修時要使用住保履約、設置專區，呼籲國土署、消保處加速建立房屋裝修制度，保障民眾權益。

受害者陳姓男子表示，去年與該業者簽約，說好年前要完工，結果4個月內只有拆除，他要求對方解約，並退還原支付20幾萬元款項、同時簽下本票，沒想到業者至今只還3萬，但他們去報警也沒用，無法構成詐欺要件；另他也拿本票去提民事訴訟，但對方若雙手一攤說沒錢，也追討不回來。

另一名受害女子也說，這是一家人合夥在詐騙，預收六成款就開始擺爛，對方原承諾兩個月內完工，結果一個半月來連拆除都沒有完成，然後繼續用同樣手段欺騙下一個受害者，政府始終無動於衷，至今仍可以查到這間公司營業登記，裝修蟑螂近年幾乎都難起訴，「我們背債上百萬、蟑螂持續騙下一個人」，根本合法詐騙集團。

內政部國土署主任秘書歐正興表示，由於營業登記是在經濟部，內政部是裝修業登記，會去查明做後續處理，若查到不法，就會用相關新聞稿對外發布。目前全台合格室內裝修有一萬七千多家、從業人員有三萬四千多人，目前針對定型化契約部分，正密集協調中，希望年底前可以報行政院，進行後續法制作業。