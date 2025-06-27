斬金行動第5波掃蕩 台版「Jisoo」旗下11大將全羈押

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」，前天發動第5波搜索行動，約談涉案律師、美樂集團核心幹部共14人到案，檢察官漏夜偵訊後，認為其中11人犯罪嫌疑重大，且有串滅證與逃亡之虞，昨天向法院聲請羈押禁見，台北地院今晚裁定全部羈押。

檢察官聲押共分兩大區塊，第一部分是美樂集團骨幹成員，包括綽號「莉莉」的女會計林郁妘、幹部劉峻源、邱宗煜。蔡鈺峰、張晏誠、黃耀昇、周尚頤。第二部分是南部出金據點，對象為林玨昇、王翊維、謝曜竹、劉殷碩；莊明翰與洪震原各10萬元交保。

全案由北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊主責偵辦，經長期溯源後，前天南下拘提涉及洗錢的副店長與服務生，同步約談洩密給吳漢威的陳姓、徐姓律師到案，訊後命陳姓律師50萬元交保、限制出境出海。

林郁妘是24歲首腦歐俞彤心腹，負責幫歐女管帳與計算員工「績效獎金」；莊明翰則是高雄某酒吧副店長，洪震原為服務生，兩人在酒吧專門洗客人成為出金手，前往郵局臨櫃匯款或無摺存款，製造金流斷點。

檢方昨提訊在押的歐俞彤作證，針對組織運作、幹部分工進行確認，歐俞彤態度配合，承認參與洗錢，但否認操縱詐欺，訊後還押台北看守所，這也是她首次在鏡頭前曝光，身形略顯消瘦。