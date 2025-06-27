刑事局聯合LINE打詐 停權7.3萬個LINE涉詐帳號

刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆表示，與LINE公司合作，大規模停權七萬三千個涉詐帳號。記者廖炳棋／攝影

刑事警察局與LINE公司合作，大規模停權七萬三千多個涉詐帳號，強力打詐。根據潛伏詐團群組的警方「臥底」觀察，近一星期許多詐團群組開始遊說民眾先加入歹徒私人帳號，未來再另開群組聚集，避免帳號被停權後，「待宰的肥羊」全不見了。

刑事局指出，LINE是目前國內行詐的主要管道，詐騙集團成員一次向電信申請數個門號，申請LINE帳號後又向電信公司更換門號，再申請LINE新帳號，這些帳號成立投資群組，誘騙民眾落入詐團陷阱。

刑事局與LINE聯手分析數千個詐騙帳號，發現四萬五千個疑似詐團頻繁換號取得的高風險電話門號，及衍生出的七萬餘個涉詐LINE帳號，這些高風險電話門號，除註冊LINE帳號外，也被用於網路拍賣平台及遊戲帳號行騙。刑事局已啟動「跨業聯防」機制，將請相關業者針對高風險門號註冊帳號，進行重新驗證、停權或其他適當管控。

LINE公司與刑事局開會後，決定六月十一日起，將七萬三千多個涉詐帳號停權，目前已經有五萬多個帳號被凍結，預計到七月初，剩餘的一萬多個帳號也會陸續被停權。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆表示，大規模將帳號停權，警方也怕「誤殺」一般民眾帳號，因此先小規模停權數百個帳號，確認停權機制沒有「誤殺」發生，才啟動數萬帳號停權行動。

LINE帳號被停權可提出申訴，LINE公司也會將申訴人的訴求傳給刑事局，由專人審查是否可疑。目前被停權的五萬多個帳號，僅少數人提出申訴，更只有一人同時向刑事局申訴；但當警方查核電話等基本資料，對方就未回應，警方研判是詐團派人測試，希望知道警方的處理方式是否有漏洞；目前看來應還沒有一般民眾被「誤殺」。

刑事局原打算七月再宣布停權消息，但近一星期，潛伏於詐騙群組的員警發現詐團已察覺帳號被停權，開始以「群組有人洩密」、「本次專案結束」、「另外成立新群組開新專案」等理由，希望民眾先加入歹徒帳號規避停權風暴。

警方呼籲，大規模停權可能導致民眾發現群組突然解散或成員被退出，若發現群組成員或好友帳號變「不明」、被退出群組、或發現熟悉的群組突然消失，千萬不要再加入任何投資詐騙群組及「老師」帳號，因為這都是詐團擁有的LINE帳號。