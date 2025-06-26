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防詐手冊「這次不會再被騙了吧」上市 法務部長：讓人看得懂記得住

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部繼2022年出版防詐手冊後，再度集結15位檢察官推出「這次不會再被騙了吧！」第二輯，今正式發表。行政院政務委員林明昕說，打詐需要政府及全民持續投入，唯有將防詐意識內化為生活習慣，才能建立堅韌的社會防線。

法務部長鄭銘謙說，法務部身為懲詐主責機關，自2024年5月至今年4月，偵破2923件詐欺集團案件，查獲2萬5622名嫌犯，扣案犯罪所得是242.23億元，檢方協助被害人和解20.47億元賠償金。

鄭強調，希望這本防詐手冊讓全民「看得懂」，還要「學得會」、「記得住」，期盼透過生動易懂的故事，讓法律不再是距離遙遠的文字，而是走進生活的智慧。這樣的理念。

參與撰寫的主任檢察官羅韋淵、林彥均在手冊發表現場分享心得。羅說，詐騙的手法日趨複雜，投資詐欺、加密貨幣詐騙案件尤其猖獗，除了希望社會能多一點良善，民眾的警覺性也必須與時俱進。

林彥均結合法律專業與家長的雙重視角，呼籲共同守護下一代，期盼透過貼近青少年生活的故事，協助年輕世代及早認識詐騙手法、強化法治觀念。

法務部說，第二輯防詐手冊的問世，象徵法務部對「打詐不懈、守護不退」的承諾，法務部將持續積極打擊國內外詐欺犯罪，深化全民識詐知能，並攜手各界力量，共同穩固社會信任的基石，讓全民安心生活。

政務委員林明昕出新書發表會。記者王聖藜／攝影
政務委員林明昕出新書發表會。記者王聖藜／攝影
法務部長鄭銘謙（左）與政務委員林明昕。圖／法務部提供
法務部長鄭銘謙（左）與政務委員林明昕。圖／法務部提供

鄭銘謙 詐騙 詐欺 法務部

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