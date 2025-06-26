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影／誤信網路投資…嬤10次面交近6百萬 警緝毒意外逮女車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方昨埋伏查緝毒品案，意外查獲詐團顏姓女車手，查扣41萬餘元詐騙贓款。警詢後今依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，警方並將持續向上溯源追查詐團共犯成員及相關金流。

新北市永和警新生派出所與新店驚中分局安和派出所共組專案小組偵辦毒品案，昨天下午3時共同在永和區仁愛公園附近埋伏，意外撞見顏姓女子（53歲）身上佩帶識別證、左右張望且邊走邊講電話，因顏女行為與常見面交詐欺車手特徵相符，引起埋伏員警注意。

員警不動聲色暗中尾隨觀察，果真看到被害人吳姓女子（70歲）現身面交41萬6000元給顏女時，立即上前盤查，從雙方手機對話紀錄與截圖資料，確認吳女遭投資詐騙，當場將顏女逮捕。

據了解，吳女稱誤信網路投資，遭假冒投顧老師「朱成志」介紹加入投資群組，稱保證獲利穩賺不賠，後由LINE官方帳號「力智官方營業員」聯繫交付現金投資股票，吳女自今年5月22日起迄今，已陸續面交10次，共計已交付現金587萬4000元。

警方在顏女身上當場查扣面交現金41萬6000元、手機1支、識別證1張、收據1張、契約3張及空白收據3張等，警詢後今依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市警方昨埋伏查緝毒品案，意外查獲詐團顏姓女車手。記者王長鼎／翻攝
新北市警方昨埋伏查緝毒品案，意外查獲詐團顏姓女車手。記者王長鼎／翻攝
新北市警方昨埋伏查緝毒品案，意外查獲詐團顏姓女車手，查扣41萬餘元詐騙贓款。記者王長鼎／翻攝
新北市警方昨埋伏查緝毒品案，意外查獲詐團顏姓女車手，查扣41萬餘元詐騙贓款。記者王長鼎／翻攝

詐騙 詐欺 詐團 永和

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