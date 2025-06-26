趨勢科技AI防詐達人增「詐騙預警雷達」 提前警示詐騙

雖政府積極呼籲防詐與警戒心，但全球網路資安領導廠商趨勢科技調查仍發現，高達88%台灣人曾被詐騙鎖定。趨勢科技也在消費性防詐資安產品AI防詐達人App中創新推出「詐騙預警雷達」，透過AI詐騙預測模型、詐騙行為模式分析、刑事局165聯防，依據用戶在手機上接觸的資訊做智慧分析，判斷其數位足跡是否暗藏詐騙風險，並即時主動提醒、建議用戶在風險發生前採取應對行動，以防財損及個資外洩發生。

趨勢科技總經理洪偉淦表示，詐騙事件不僅是單一攻擊行為的觸發，更像是精心策劃的劇本。詐騙預警雷達希望幫助民眾「劇透」各種詐騙情節，是個人資安領域的一項重要變革。在AI被網路犯罪分子用來增強其詐騙能力之時，先利用AI來強化用戶的防詐能力，在詐騙威脅尚未擴大之前，即具備辨識能力並採取應對行動。

趨勢科技在台灣針對千餘名成年人進行的最新調查，有高達88%受訪者曾被詐騙集團鎖定，有超過三成(36%)的人最終成為網路詐騙受害者，近半數(46%)的受害者更是在損失慘重的那一刻才意識到被騙。這些曾被鎖定的受訪者回想當初被鎖定的主要方式為「收到關於投資或快速賺錢的訊息」、「收到來自政府/官方機構的假緊急訊息」及「收到冒充家人、朋友或其他可信人物的訊息」。

調查結果也顯示，大多數人辨識詐騙傾向相信自己的直覺，僅部分受訪者會從官方管道或利用工具求證。因AI的普及導致網路資訊的真偽越趨難辨，近期網路犯罪份子也可能趁國際情勢不穩之時而活躍，利用非法取得的個資發動高精準度詐騙攻擊，即便具科技素養的群眾也難以辨識防範。

趨勢科技指出，透過詐騙預警雷達的加入，AI防詐達人可封鎖詐騙網站和電話，全天候監控各種詐騙威脅，包括：投資詐騙、交友詐騙、借貸詐騙、網購詐騙、假冒政府詐騙、Deepfakes換臉詐騙。當發現使用者可能遭詐騙鎖定時，詐騙預警雷達會立即主動發送詐騙警報和防範建議，為使用者爭取在第一時間採取應對行動，提升日常數位生活的智慧防護，降低財務損失或個資外洩事件發生。

趨勢科技致力於打擊詐騙，除了不斷研發產品創新外，也持續推廣全民防詐意識與認知，並與公部門合作，以確保所有年齡層的使用者都能獲得防詐工具和知識，受到保護。除了與刑事局165合作同步防詐資料長達十餘年，近期也啟動「全民防詐守護戰」提供AI防詐達人App三個月免費體驗，更結合最新詐騙預警雷達功能，在用戶步入最終詐騙危機前，提供預警並提醒使用者立即撥打165反詐騙專線協助，真正做到公私協力共同防詐。