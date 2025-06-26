相機鏡頭藏黃金入境越南被查獲 警調查是否替詐團洗錢並賺差價
越南河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）執法部門25日下午破獲一起精心策畫的黃金走私案，一名台灣旅客企圖將近2公斤、價值逾21.5萬美元（折合新台幣約622萬9625元）的黃金藏於相機鏡頭內走私入境。
刑事局國際科表示，越南執法單位查獲黃金走私案後，立即通知刑事局駐越聯絡官，希望協助進行人別清查，目前台灣警方已經掌握初步資訊，同時台、越警方將展開合作，針對這起黃金走私案，追查其餘共犯及背後涉案動機，目前初步研判，這起黃金走私案可能牽涉到洗錢犯罪，詳細內情正由兩國警方合作偵辦釐清。
刑事局一名警官指出，越南金價價差比台灣高出10％，他研判極可能是犯罪集團利用黃金走私，一方面洗錢，另方面在越南也能用黃金得較高利潤。
警官表示，近年來台灣警方與銀行合作，民眾臨櫃領取現金時會有關懷提問，無形中阻攔詐團犯罪；因此從去年開始，詐團開始要求被詐民眾，領款時直接購買黃金，規避銀行注意，因此現在警方與銀行也開始注意要購買黃金民眾，是否有被詐的可能。
警官說，近日詐團確實流行以走私黃金來洗錢，畢竟虛擬貨幣在第三世界國家要變現，可能不如已發達國家方便，不如黃金是全球的硬通貨。過去詐團洗錢，洗錢費用可能多達贓款的3到4成，由於如今機房都藏在境外，因此最新的洗錢抽成數額，還需要更多資料才能釐清。
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