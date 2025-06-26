嘉市警查獲詐團收簿手 意外捕獲3條通

嘉義市警方昨天晚上獲線報埋伏查緝詐騙集團「收簿手」，當警方詢問時，蔡姓嫌犯試圖逃跑，3名警員立即壓制，起出行動電話、金融卡及信用卡數張等贓證物，經查蔡嫌還背負3條通緝，全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。由於暑假將屆，警方呼籲求職民眾切勿陷入話術陷阱，將存簿，金融卡等遭詐騙集團不法使用。

「收簿手」又稱為「取簿手」、「領簿手」、「包裹手」，詐騙集團常吸收初入社會、工作經驗不足年輕人，指示其到便利商店或指定地點協助領取包裹。包裹內容物通常為被害人的存摺、提款卡，領取後再依詐騙集團給予之指示交寄至指定地點，供其他集團用於收受不法款項。

二分局新南派出所接獲線報，居住北部被害人因求職遭詐騙而寄出的提款卡包裹，將於轄區某超商門市被領取，警方隨即派員埋伏查緝，昨天晚上果然有名36歲蔡姓男子要拿被害人包裹，警方上前詢問，蔡嫌見事蹟敗露，試圖逃跑，員警立即上前壓制，當場查扣行動電話、金融卡及信用卡數張，警方帶回所進一步查證，發現該名犯嫌同時也是嘉義、台南地檢署以及台南地方法院3司法單位所發布的毒品通緝犯。

由於將進入暑假，有些剛畢業社會新鮮人會陷於詐騙集團話術受騙而不知，警方表示，詐騙集團常用的手法有，「借帳戶轉帳」、「身分驗證」、「操作股票或加密貨幣帳戶」、「查核用途」、「信用調查」等誘導寄出提款卡與密碼，實則盜用帳戶。