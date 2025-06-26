聯卡中心澄清業務無關投資理財 民眾當心LINE群組詐騙

聯合信用卡處理中心今天表示，近日有民眾反映於LINE理財社群中，有人自稱為聯卡中心董事長助理並邀請民眾加入，並有於LINE社群以聯卡中心董事長桂先農名義，成立讀書會群組做投資分析資訊的分享。上述不實情事已導致有民眾親至聯卡中心，期能拜訪董事長當面分享更多元理財相關訊息。

針對此情形，聯卡中心已向該民眾說明，本中心董事長並無於LINE社群設立群組，亦無藉由讀書會與民眾進行理財分析及建議互動情事，此等均為詐騙集團手法，請民眾切勿相信，並請該民眾儘速向警政單位反應，以避免有更多人受害。

聯卡中心強調，聯卡中心為非營利性公益組織，配合政府政策，發展非現金支付相關業務，以促進交易便利性及安全性。做為臺灣信用卡國內清算中心及授權轉接中心，聯卡中心提供支付卡收單相關作業及各項加值性作業服務，並無直接提供民眾相關投資理財的服務。

聯卡中心提醒民眾，對於來歷不明的社群網站各種活動邀請，應先小心查證相關訊息的來源正確性並建立正確的防詐觀念。日常應提高防詐意識，小心詐騙，有不確定的LINE或簡訊通知可先撥打內政部警政署「165」反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法；如有具體證據，亦能直接向警政單位或法務部調查局告發，以防範金融詐騙的發生。