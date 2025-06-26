LINE群組突解散又來新訊開新群 刑事局提醒是詐騙：不要再加入

刑事警察局今天上午宣布，與LINE公司攜手合作重擊詐騙，針對高風險電話門號所註冊的異常LINE帳號進行大規模停權。這項專案行動將停權7萬3千個帳號，由於LINE停權帳號有一定審查程序，截至目前，已停權5萬5千多個LINE涉詐帳號。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆指出，詐騙集團也發現這次警方與LINE公司的大動作，因此開始以「群組中有人洩密」、「本次專案結束」、「將另外成立新群組開啟新專案」等各項理由，希望民眾繼續加入詐騙群組。