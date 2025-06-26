LINE群組突解散又來新訊開新群 刑事局提醒是詐騙：不要再加入
刑事警察局今天上午宣布，與LINE公司攜手合作重擊詐騙，針對高風險電話門號所註冊的異常LINE帳號進行大規模停權。這項專案行動將停權7萬3千個帳號，由於LINE停權帳號有一定審查程序，截至目前，已停權5萬5千多個LINE涉詐帳號。
刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆指出，詐騙集團也發現這次警方與LINE公司的大動作，因此開始以「群組中有人洩密」、「本次專案結束」、「將另外成立新群組開啟新專案」等各項理由，希望民眾繼續加入詐騙群組。
林建隆呼籲，民眾發現自己原本所在的LINE群組突然解散或成員被退出，群組成員或好友帳號變成「不明」、被退出群組、或發現熟悉的群組突然消失，千萬不要再次加入任何投資詐騙群組及老師的帳號，這些都是詐騙集團的LINE帳號。
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