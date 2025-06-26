影／彰化今年前5月阻斷詐團金流7億 18人領到5萬檢舉獎金

彰化縣今年1至5月共查獲詐騙集團成員840人次，民眾因詐騙財損高達14億，彰化縣警察局局長陳明君表示，警方也成功阻斷詐團金流7.1億元，警政署並提供檢舉獎金，彰化共有18人因提供有效情資協助破案有領到5萬元獎金。

彰化警察局長陳明君今天透過打詐儀表板，說明今年彰化警方打詐成果，彰化警方今年1至5月共查獲詐欺集團133件，詐欺集團成員840人次，並查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值5億808萬多元，攔阻詐騙金額達2億371萬元，其中5月共受理詐騙案679件，財損金額2億1485萬元，受理詐欺案全國排名第16，治安相對穩定。

而今年1至5月查獲詐欺車手630人次，較去年同期403人次，大幅增加56%，尤其外籍車手大幅攀升，去年同期只有2人，今年已高達107人次，以越南籍最多，顯示詐騙集團不僅對台灣不少找工作者吸收做為車手，觸角也伸向在台外籍人士，甚至假藉「可來台打工」、「幫忙領款有高酬勞」等名義招募外籍車手來台犯案。

而警政署提供全國100名檢舉獎金，彰化縣共發出90萬元獎金，共有18人因提供有效情資幫助破案而拿到5萬元獎金。

彰化警分局長林英煌表示，詐團詐騙手法仍以假投資和愛情詐騙居多，在詐團噓寒問暖攻勢下，即使70歲高齡人士都會被外國「假軍醫」騙走養老錢，而近期彰化分局也發現有2輛機車頻繁出現在多處提款熱點，攔查到3名外籍詐欺車手，查到近30張提款卡與50多萬元贓款，其中一名車手是失聯移工，他們受詐團指揮每日騎機車於各地提領詐款。

鹿港分局近日也查到一名來台就學的外籍生成為詐團車手，在提領贓款時落網，警方也查扣17萬元贓款等證物，外籍生說，他是透過社群平台認識某「工作仲介」，聲稱只要幫忙至銀行ATM提款，即可獲得每日數千元酬勞，卻因此觸法。