快訊

台南市府一級主管疑涉私用公務車、特支費 今遭搜索

秋葵高鈣、低脂、低熱量，是夏天減肥聖品！1吃法比汆燙營養又有脆度

虛耗學者／逐計畫而居經費卻充公 年輕學者陷免洗困局

苗警查訪詐騙潛在被害人 聯手逮獲越南籍女車手

中央社／ 苗栗縣26日電

苗栗警方根據警政署「165」專線警示帳戶資料，查訪潛在被害人，得知李姓男子與假幣商約定進行虛擬貨幣交易，將計就計埋伏，當場逮捕前往取款的34歲越南籍女車手。

為防制假投資詐騙橫行，保障民眾財產安全，內政部警政署刑事警察局自112年6月起，推動「潛在被害人查找計畫」，運用科技分析與資料交叉比對，識別高風險被害人，並聯合地方警察機關進行即時勸阻。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，日前執行潛在被害人查訪時，在公館鄉館東村得知李姓男子（35歲）5月間透過臉書社群平台，經網友慫恿前往投資網站，以美金儲蓄名義進行投資、下載OKX電子錢包，並依指示向幣商面交現金購買USDT、USDC等虛擬貨幣，再將虛擬貨幣匯入詐欺集團指定之電子錢包內。

警方查出，李男先後透過銀行匯款及面交等方式，陸續投入新台幣300餘萬元。詐欺集團食髓知味，23日再以李男儲蓄額度不足為由，誘導李男與假幣商約定交付100萬元購買USDT進行儲值。

員警將計就計，指導李男假意配合交易，同時部署警力埋伏，當場查獲前往交易取款的越南籍鄧姓女車手，查扣手機1台及100萬元現金等證物，訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。鄧女經法院裁定2萬元交保並限制住居。

警方提醒，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。

延伸閱讀

無言！25歲女缺錢當車手 被逮卻有錢請律師打官司

越南籍移工淪為車手提領詐騙贓款 竹南警逮獲2名犯嫌

退休男投資股票被騙4百萬 中年女車手被逮自稱幣商業務

調查局追假幣商詐欺水房 罕見凌晨緊急回馬槍搜索

相關新聞

聯卡中心董事長遭LINE群組冒用 民眾誤信竟親自登門請益

聯合信用卡處理中心表示，近日有民眾反映在LINE理財社群中，有人自稱為聯卡中心董事長桂先農助理，邀請民眾加入，還有在LI...

LINE停權涉詐帳號是否「錯殺」？僅一人申訴還「已讀不回」

刑事警察局與LINE公司合作，大規模停權7萬3千多個涉詐帳號，目前已經有5萬多個帳號被停權，預計到7月初，剩餘的1萬多個...

刑事局與LINE合作 史上最大規模停權7萬3千個涉詐帳號

刑事警察局今天上午宣布，與LINE公司攜手合作重擊詐騙，針對高風險電話門號所註冊的異常LINE帳號進行大規模停權。這項專...

LINE群組突解散又來新訊開新群 刑事局提醒是詐騙：不要再加入

刑事警察局今天上午宣布，與LINE公司攜手合作重擊詐騙，針對高風險電話門號所註冊的異常LINE帳號進行大規模停權。這項專...

影／彰化今年前5月阻斷詐團金流7億 18人領到5萬檢舉獎金

彰化縣今年1至5月共查獲詐騙集團成員840人次，民眾因詐騙財損高達14億，彰化縣警察局局長陳明君表示，警方也成功阻斷詐團...

影／帥哥美女套路別上當 藝人游書庭助警打假：小心愛情詐騙

藝人游書庭今天協助台南市警第二分局宣導「假交友詐騙」，指出詐騙歹徒常透過社群網站、交友軟體等隨機加好友，並盜用網路上帥哥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。