苗警查訪詐騙潛在被害人 聯手逮獲越南籍女車手

苗栗警方根據警政署「165」專線警示帳戶資料，查訪潛在被害人，得知李姓男子與假幣商約定進行虛擬貨幣交易，將計就計埋伏，當場逮捕前往取款的34歲越南籍女車手。

為防制假投資詐騙橫行，保障民眾財產安全，內政部警政署刑事警察局自112年6月起，推動「潛在被害人查找計畫」，運用科技分析與資料交叉比對，識別高風險被害人，並聯合地方警察機關進行即時勸阻。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，日前執行潛在被害人查訪時，在公館鄉館東村得知李姓男子（35歲）5月間透過臉書社群平台，經網友慫恿前往投資網站，以美金儲蓄名義進行投資、下載OKX電子錢包，並依指示向幣商面交現金購買USDT、USDC等虛擬貨幣，再將虛擬貨幣匯入詐欺集團指定之電子錢包內。

警方查出，李男先後透過銀行匯款及面交等方式，陸續投入新台幣300餘萬元。詐欺集團食髓知味，23日再以李男儲蓄額度不足為由，誘導李男與假幣商約定交付100萬元購買USDT進行儲值。

員警將計就計，指導李男假意配合交易，同時部署警力埋伏，當場查獲前往交易取款的越南籍鄧姓女車手，查扣手機1台及100萬元現金等證物，訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。鄧女經法院裁定2萬元交保並限制住居。

警方提醒，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。