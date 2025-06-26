聯卡中心董事長遭LINE群組冒用 民眾誤信竟親自登門請益

聯合信用卡處理中心表示，近日有民眾反映在LINE理財社群中，有人自稱為聯卡中心董事長桂先農助理，邀請民眾加入，還有在LINE社群以桂先農名義成立讀書會群組，作投資分析資訊的分享。聯卡中心強調，這些都是詐騙，呼籲民眾不要上當。

聯卡中心表示，上述這些不實情事，已導致有民眾親至聯卡中心，希望能拜訪桂先農，當面分享更多元理財相關訊息。

針對此情形，聯卡中心已向該民眾說明，桂先農並無於LINE社群設立群組之情事，亦無藉由讀書會與民眾進行理財分析及建議互動情事，此等均為詐騙集團手法，請民眾切勿相信，並請該民眾儘速向警政單位反應，以避免有更多人受害。

聯卡中心為非營利性公益組織，配合政府政策，發展非現金支付相關業務，以促進交易便利性及安全性。做為臺灣信用卡國內清算中心及授權轉接中心，聯卡中心提供支付卡收單相關作業及各項加值性作業服務，並無直接提供民眾相關投資理財之服務。