影／帥哥美女套路別上當 藝人游書庭助警打假：小心愛情詐騙

藝人游書庭今天協助台南市警第二分局宣導「假交友詐騙」，指出詐騙歹徒常透過社群網站、交友軟體等隨機加好友，並盜用網路上帥哥美女照片，假冒戰地軍官、男模，甚至聯合國官員等身分，引誘民眾投入感情，再藉機騙錢，提醒務必提高警覺。

近年以台灣之星、信義房屋等廣告受到矚目的藝人游書庭，在戲劇界嶄露頭角，也跨足經營健身YouTube頻道，並參與拍攝鬼天廈、驚夢49天、可不可以你也剛好喜歡我、衝吧周大隆等電影；近日他與台南市警第二分局偵查隊合作，拍攝反詐騙宣導片，今天上線。

游書庭指出，詐騙歹徒可能會假冒男模，盜用帥氣俊俏日本或韓國男藝人日常生活照片，讓民眾難分真假，隨後每日甜言蜜語、噓寒問暖；等民眾墜入愛情陷阱、相談見歡，雙方要約見面約會，這時對方就會以經紀人是黑道大哥為由，要求民眾付保證金才能現身。

如果民眾詢問，對方可能說「我也是第一次跟心愛的人出來見面不知道會這樣」、「經理講只是第一次見面這麼麻煩而已」、「經理請我傳一些照片給妳」，接著民眾會收到極為血腥、臉部、身上、手掌等有多處刀傷的照片，再說「經理說知道你家人住址」。

對方可能會聲稱「希望這件事情不要發生在你身上，也不要發生在你家人身上，他們心狠手辣，沒有人性」，假意關心「我現在很擔心你的安全」、「別讓我擔心了」，不斷慫恿民眾完成付款「 等下見面好好補償你好嗎」、「就配合一下之後錢就會還給你了」。

游書庭說明，這些詐騙歹徒社群網站、交友轉體等管道找上民眾，盜用網路帥哥、美女照片，假冒各種身分，「攏係假ㄟ」；等民眾上鉤，再以境外寄送跨境運送包裹、禮物需關稅，或儲存結婚基金等理由，介紹民眾投資管道等方式，誘騙匯款。

如果民眾感覺情況不對不配合，對方就開始恫嚇被害人，利用人性弱點使民眾心生畏懼而上當；因此，當沒有見過面的網友，要求匯款的時候呢，務必提高警覺，切勿將金錢輕易的交付於他人。