LINE停權涉詐帳號是否「錯殺」？僅一人申訴還「已讀不回」

刑事警察局與LINE公司合作，大規模停權7萬3千多個涉詐帳號，目前已經有5萬多個帳號被停權，預計到7月初，剩餘的1萬多個帳號也會被停權。

刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆表示，目前已經停權的涉詐LINE帳號，警方也擔心是否會有錯殺民眾的情況，LINE帳號若被停權，就可以循申訴機制救濟，同時LINE公司也會將申訴人的訴求傳給刑事局，由刑事局專人審查。

林建隆指出，6月11日開始大規模停權後，目前僅有極少數人向LINE公司提出申訴，更只有一人同時向刑事局申訴，但是當警方詢問對方一些基本資料，例如電話號碼是否為本人持有等基本問題，對方就再不理會，警方研判可能是詐團派人測試，希望知道警方的處理方式是否有漏洞；因此截至目前，應該還沒有普通民眾被「錯殺」的情況。

林建隆說，這次找出涉詐帳號，主要是從被檢舉的詐騙群組，及警方假裝民眾加入詐團群組後，將帳號挑出來，由LINE公司調出當初的申請資料，找到當初綁定帳號的電話後，由警方及電信公司分析帳號是否有問題。 刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆，表示與Line合作，大規模停權7萬3千個涉詐帳號。記者廖炳棋／攝影