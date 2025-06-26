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刑事局與LINE合作 史上最大規模停權7萬3千個涉詐帳號

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天上午宣布，與LINE公司攜手合作重擊詐騙，針對高風險電話門號所註冊的異常LINE帳號進行大規模停權。這項專案行動將停權7萬3千個帳號，展現警方與LINE公司共同防堵詐騙的堅定決心與積極作為。

刑事局指出，這次停權行動源於今年初成立專責小組，與LINE聯手分析數千個詐騙帳號，進一步發現4萬5千個高風險電話門號及7萬餘個涉詐LINE帳號，有別以往對於詐騙LINE帳號停權多為個案蒐報，這次是系統性分析源頭，從源頭阻斷詐騙集團用以施詐的通訊工具，提升打擊詐騙的效率與精準性。

刑事局分析，4萬5千個高風險電話門號，除註冊LINE帳號外，也被用於網路拍賣平台及遊戲帳號施行詐騙。為加強打擊力道，刑事局已啟動「跨業聯防」機制，請相關業者針對高風險門號註冊帳號，進行重新驗證、停權或其他適當管控。

警方強調，這次專案行動將是一場持續進行、全面升級的數位反詐騙戰役，刑事局將持續針對詐騙數據深度分析，辨識出更多具備高風險特徵帳號，並與網路平台業者聯防共享情資，針對詐騙帳號進行停權。

除了強力執法，刑事局也再次呼籲廣大民眾務必提高警覺，「詐騙手法層出不窮，但萬變不離其宗，多數都會要求您進行匯款或提供個人資料。」這次大規模停權行動，可能會導致部分民眾發現自己原本所在的LINE群組，突然解散或成員被退出，若發現LINE投資群組成員或好友帳號變成「不明」、被退出群組、或發現熟悉的群組突然消失，請務必提高警覺，千萬不要再次加入任何投資詐騙群組及老師的帳號，這些都是詐騙集團的LINE帳號。

刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆，表示與Line合作，大規模停權7萬3千個涉詐帳號。記者廖炳棋／攝影
刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆，表示與Line合作，大規模停權7萬3千個涉詐帳號。記者廖炳棋／攝影

刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆，表示與Line合作，大規模停權7萬3千個涉詐帳號。記者廖炳棋／攝影
刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆，表示與Line合作，大規模停權7萬3千個涉詐帳號。記者廖炳棋／攝影

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