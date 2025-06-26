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檢警第5波掃蕩最大電詐水房 會計「莉莉」共11人遭聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」，前天發動第5波搜索行動，約談涉案律師、美樂集團核心幹部共14人到案，檢察官漏夜偵訊後，認為其中11人犯罪嫌疑重大，且有串滅證與逃亡之虞，昨天向法院聲請羈押禁見，北院預計今天開庭。

檢察官聲押共分兩大區塊，第一部分是美樂集團骨幹成員，包括綽號「莉莉」的女會計林郁妘、幹部劉峻源、邱宗煜。蔡鈺峰、張晏誠、黃耀昇、周尚頤。第二部分是南部出金據點，對象為林玨昇、王翊維、謝曜竹、劉殷碩；莊明翰與洪震原各10萬元交保。

據了解，林郁妘是24歲首腦歐俞彤心腹，負責幫歐女管帳與計算員工「績效獎金」；莊明翰則是高雄某酒吧副店長，洪震原為服務生，兩人在酒吧專門洗客人成為出金手，前往郵局臨櫃匯款或無摺存款，製造金流斷點。

檢方昨提訊在押的歐俞彤作證，確認組織運作、幹部分工，歐俞彤態度配合，承認參與洗錢，但否認操縱詐欺，訊後還押台北看守所，這也是她首次在鏡頭前曝光，身形略顯消瘦。

歐俞彤過去在IG分享許多美照，並擺出撩人美姿，被稱為全台最辣水房女王；北檢今年2月偵辦第4波「斬金行動」，歐俞彤正準備搭機逃亡，當場遭檢警攔截逮捕，羈押將近4個月。

原是飯局妹的歐俞彤，因在餐會結識竹聯幫弘仁會成員吳漢威，兩人展開交往，成立史上最大假出金美樂集團，並與「宇凡國際」負責人林軍宇合作，在台中設立機房與水房大本營。

歐俞彤頭腦靈活，架設逾2千個假投資網站，藉由假出金8.5億元，8個月內成功騙取157億元，全台共5千多人受害，檢方月前依詐欺危害條例、洗錢等罪嫌起訴80人，歐俞彤求刑25年。

據調查，歐俞彤結合葬儀社、模具公司、知名酒吧為掩護，私下從事假出金詐騙，高雄某酒吧店長吳品濬，是歐俞彤南部重要幹部，不僅接受歐女派單詐騙逾10億元，還吸收客人變出金手，讓酒吧淪為洗錢據點，吳男先前已被檢方起訴。

全案由北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊主責偵辦，經長期溯源後，前天南下拘提涉及洗錢的副店長與服務生，同步約談洩密給吳漢威的陳姓、徐姓律師到案，訊後命陳姓律師50萬元交保、限制出境出海。

全台最大假出金集團女主謀歐俞彤（左）被檢方起訴求刑25年，昨天首度在鏡頭前曝光，臉上表情相當輕鬆。記者陳正興／攝影
全台最大假出金集團女主謀歐俞彤（左）被檢方起訴求刑25年，昨天首度在鏡頭前曝光，臉上表情相當輕鬆。記者陳正興／攝影

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