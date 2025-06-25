誤信「美女操盤手」LINE甜言蜜語 金門男險遭詐3萬

金門近期又見投資詐騙案例，詐騙集團運用「美人計」話術，透過LINE與受害者建立情感聯繫，成功誘騙一名60歲莊姓男子差點匯款新台幣3萬元，所幸銀行行員警覺異狀，通報警方即時攔阻，才守住民眾的辛苦錢。

據了解，這名莊姓男子，年約60歲上下，在金門酒廠上班，詐團的成員用美女頭像在LINE上跟他搭訕，之後經常跟莊男噓寒問暖，還以「投資賺錢」為由，不斷慫恿莊男匯款至指定帳戶，聲稱「保證獲利、穩賺不賠」，不斷以「我幫你操作就會賺」、「這是內線消息」等話術洗腦對方，並承諾會代為操盤股市投資，該民眾遂依指示欲至銀行匯款新臺幣3萬元。

莊男信以為真，按照對方指示欲至元大銀行金門分行匯款，行員見臨櫃民眾神情緊張、態度異常，直覺有異，主動關心其匯款用途，發現對方疑似誤信網路投資資訊，有遭詐騙之虞立即通報警方協助。

警方趕到後，當場向莊男說明詐騙集團常用手法，並舉出類似案例佐證該投資管道的風險，但莊男還是執迷不悟，後來警方將其妻子請到警局一起勸說，莊男才暫時同意取消匯款，成功阻止損失。

由於莊男過去已有類似受騙經驗，擔心他可能「暈船再上當」，已協助通報金融機構進行防範，若再出現匯款行為將立即提醒。