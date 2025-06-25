影／10萬不算多？不信遇愛情詐騙 她反嗆「要騙就騙多一點」

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聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

基隆市68歲林姓婦人上周神情緊張去台灣銀行，要匯款3370美金（約10萬台幣）至香港，保七員警見狀熱心關懷，她稱對方是男朋友，因被誤會販毒遭拘留急需「疏通費」，警一聽斷定是詐騙稱「他現在詐騙妳知不知道？」沒想到林婦回說「要騙就騙多一點，騙10萬元是做什麼？」，所幸在員警好說歹說之下，她恍然大悟，打消匯款念頭。

保七總隊指出，林婦因掉進詐騙集團感情詐騙陷阱，6月19日趕赴台灣銀行基隆分行，欲匯款3370美金至香港，經員警關懷提問，得知林婦6月初透過LINE認識一名網友，對方每日密集關心問候、甜言蜜語，雙方迅速陷入熱戀。

林婦認為幸運的遇上了命中注定的真愛，對方見取得她信任，謊騙自己在迪拜被牽扯進一樁毒品冤案，入境台灣時遭移民署拘留，請求婦人匯款3370美金「疏通費」，才能脫困。

保七總隊公布當時一分鐘勸說畫面，員警蹲下耐心詢問，婦人心急稱「男朋友」在杜拜因為被人誣告藏毒，被海關檢查，儘管是誤會被放出來，但要入境台灣時，卻被移民署攔下稱「在杜拜販毒要付罰金」。

員警質疑問「為什麼對方提供的是香港帳號？」婦人稱「那是國際帳號」，員警再問「不是說要給移民署？」婦人才坦承「是移民署要私下收賄疏通的錢」，員警立刻笑說「現在沒有這種的啦」。

員警隨後說「對方現在在詐騙妳，妳知不知道？」沒想到林婦回說「要騙就騙多一點，騙10萬元是做什麼」，原本林婦不聽勸，仍堅持要匯款，員警好說歹說，請她打LINE電話與對方確認身分，惟對方始終拒絕接聽，婦人才恍然大悟，這全是一場騙局，終於打消匯款念頭。

保七總隊呼籲，詐騙集團會先利用戀愛話術取得受害者信任，接著編造身陷困境的劇情，博取對方同情與援助，最終一步步榨取財物，請民眾匯款給網友前，務必三思，以免遭詐騙。

警一聽斷定是詐騙稱「他現在詐騙妳知不知道？」沒想到林婦回說「要騙就騙多一點，騙10萬元是做什麼？」所幸在員警好說歹說之下，她恍然大悟，打消匯款念頭。記者翁至成／翻攝
警一聽斷定是詐騙稱「他現在詐騙妳知不知道？」沒想到林婦回說「要騙就騙多一點，騙10萬元是做什麼？」所幸在員警好說歹說之下，她恍然大悟，打消匯款念頭。記者翁至成／翻攝
警方公布詐騙集團與林婦對話訊息，證實落入愛情詐騙。記者翁至成／翻攝
警方公布詐騙集團與林婦對話訊息，證實落入愛情詐騙。記者翁至成／翻攝
警方公布詐騙集團與林婦對話訊息，證實落入愛情詐騙。記者翁至成／翻攝
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