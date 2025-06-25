影／冒充宗教團體及軍醫騙七旬婦 收款車手竟是六旬女

詐騙集團假冒宗教團體及軍醫行騙7旬老婦，老婦要面交7萬元前，兒子驚覺有異報警，警方埋伏當場查獲2名車手，車手竟是瘖啞人士，將2人移送法辦，警方也痛批詐騙集團罔顧弱勢人權，竟將瘖啞人士身推上詐騙前線，也呼籲民眾勿受騙貪圖小利，被吸收當車手而觸法。

被害人是一名71歲婦人今年5月就曾接獲高雄警方電話通知，曾和她面交的一名車手已自首，警方建議她就近到派出所報案，但婦人仍對網路上一名自稱「軍醫」的男子深信不疑，雙方透過LINE持續聯繫數月之久，最近對方還訛稱受困海外，急需資金，要婦人協助繳納款項，並說安排「將軍」及「代理人」接洽交款，與婦人約在6月22日下午在彰化火車站旁的廁所交付7萬1千元。

幸好婦人兒子驚覺有異，主動到彰化市民生路派出所報案，警方即布署警力，並與詐騙集團變更至附近某餐廳交款，當天下午2名車手現身，就在交款時，被員警當場查獲，發現55歲葉姓與60歲何姓女車手卻默不作聲，且神情緊張，完全無法正常溝通。警方才驚覺2人皆為瘖啞人士。

警方為釐清案情，還通知彰化縣政府派遣公設手語老師到場協助，經翻譯後得知2人係受詐騙集團指示，按照訊息指示到場取款，對詐騙背後組織一概不知。警方研判，詐騙集團刻意利用身障人士進行面交取款，試圖藉此規避警方詢問與法律責任，以降低遭查緝風險，手段可謂冷酷無情。