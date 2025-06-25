檢警掃蕩全台最大假出金電詐水房 逮25歲核心女會計

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」案，昨天針對律師洩密、南部出金據點發動第5波搜索，拘提約談14人到案，其中曾幫普悠瑪翻覆事故司機辯護的陳姓律師，因洩漏偵查內容給詐團首腦逃亡，被檢方諭令50萬元交保、限制出境出海；美樂核心的林姓女會計等12人，預計今天下午移送檢方。

據，調查，24歲詐團女首腦歐俞彤與竹聯幫弘仁會男友吳漢威、成立史上最大假出金美樂集團，並與「宇凡國際」負責人林軍宇合作，在台中設立機房與水房大本營。25歲林姓女會計是歐俞彤的心腹，兩人年紀相仿，是工作上互相倚重的夥伴，林女負責對帳、發派獎金、抽成計算等工作，在美樂集團扮演重要角色。

歐俞彤被控架設逾2千個假投資網站，藉由假出金8.5億元，8個月內成功詐騙157億元，全台共5千多人受害，檢方月前依詐欺危害條例、洗錢等罪起訴80人，歐俞彤求刑25年。

調查指出，檢警在執行第一波「斬金行動」時，拘提出金手黃于軒、黃譯學姊弟檔，未到案的吳漢威為掌握黃姓姊弟有無供出上游，聘請陳姓律師當黃譯學辯護人，另名徐姓律師則陪同黃于軒偵訊。

調查發現，黃于軒與黃譯學被方聲押獲准後，陳、徐2名律師疑藉由閱卷機會，翻拍聲押書、押票等偵查內容，再用通訊軟體傳給吳漢威、林軍宇，以致兩人提前掌握消息潛逃柬埔寨，隔海繼續遙控詐騙，目前均被通緝並註銷護照。

據了解，黃譯學起訴後在法院認罪，先前已獲交保，至於黃于軒則矢口否認犯罪，法院裁定延押。檢警昨天鎖定美樂集團核心骨幹、南部出金據點進行掃蕩，其中包括高雄某酒吧店長吳品濬的黨羽。