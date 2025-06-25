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戰地醫生變毒犯男友 這次想騙基隆婦吐10萬「疏通費」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓婦人日前遭遇網路假交友詐騙，詐騙集團自稱在杜拜捲入一樁毒品冤案，急需3340美元「疏通」移民官員，林深信不疑前往台灣銀行準備匯款，保七總隊員警獲悉介入勸阻，林婦仍不信遭詐，直到致電「男友」屢遭拒接，才驚覺踏入騙局。

警方調查，基隆市68歲林女6月19日上午到台灣銀行準備匯款3370美元（約新台幣9萬9000元）至境外金融帳戶，行員關懷提問察覺異狀，通報駐守台銀的保七總隊員警介入處理。

林女表示，她6月初在LINE上認識一名陌生網友，對方每天關心問候，兩人旋即陷入熱戀，她深信遇見真愛，而對方自稱人在杜拜，近日卻遭官員誣陷捲入一樁毒品案，傳訊林女求助，要林女匯款，以疏通移民官員放人。

員警勸說，林女是遭受詐騙，「還要疏通行賄，你這樣是害他」，林女仍深信不疑，認為若真是詐騙，不會只騙10萬元，反稱「要騙我就騙多一點，騙我10萬元是要幹嘛？」，員警則苦笑「10萬元很多欸」。

由於林女始終否認受騙，員警提議致電網友查證身分，但林女多次撥打LINE語音電話，對方始終拒絕接聽，林女才恍然大悟，驚覺受騙，打消匯款念頭。

據悉，相關假交友詐騙案，詐團經常以俊男美女大頭照製造光鮮亮麗形象，自稱「戰地醫生」、「美國軍官」、「旅外富商」等吸引民眾青睞，持續用甜言蜜語、噓寒問暖等方式突破被害人心防，再藉故「為愛送禮但需支付關稅」、「財產遭扣需塞錢打點」等，誘使被害者匯款。

警方呼籲，詐團常利用話術取得民眾信任，再編造情境博取民眾同情，一步步誘騙民眾吐出錢財，民眾切勿輕易依照陌生人指示匯款，避免受騙。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

詐騙集團自稱在杜拜捲入一樁毒品冤案，急需3340美元「疏通」移民官員。記者李隆揆／翻攝
詐騙集團自稱在杜拜捲入一樁毒品冤案，急需3340美元「疏通」移民官員。記者李隆揆／翻攝
詐騙集團自稱在杜拜捲入一樁毒品冤案，急需3340美元「疏通」移民官員。記者李隆揆／翻攝
詐騙集團自稱在杜拜捲入一樁毒品冤案，急需3340美元「疏通」移民官員。記者李隆揆／翻攝
詐騙集團自稱在杜拜捲入一樁毒品冤案，急需3340美元「疏通」移民官員。記者李隆揆／翻攝
詐騙集團自稱在杜拜捲入一樁毒品冤案，急需3340美元「疏通」移民官員。記者李隆揆／翻攝
員警指林女遭受詐騙，林女仍深信不疑反稱「要騙我就騙多一點，騙我10萬元是要幹嘛？」，員警則苦笑「10萬元很多欸」。記者李隆揆／翻攝
員警指林女遭受詐騙，林女仍深信不疑反稱「要騙我就騙多一點，騙我10萬元是要幹嘛？」，員警則苦笑「10萬元很多欸」。記者李隆揆／翻攝
由於林女始終否認受騙，員警提議致電網友查證身分，但林女多次撥打LINE語音電話，對方始終拒絕接聽，林女才恍然大悟，驚覺受騙。記者李隆揆／翻攝
由於林女始終否認受騙，員警提議致電網友查證身分，但林女多次撥打LINE語音電話，對方始終拒絕接聽，林女才恍然大悟，驚覺受騙。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 詐團

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