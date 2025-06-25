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涉洩密讓詐團潛逃 2律師遭約談

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

北檢偵辦美樂詐騙集團案，今檢方再度執行斬金專案，約談美樂集團共犯律師陳湘傳（圖）、徐姓律師等人到案，深夜陳湘傳50萬元交保，限制住居、出境、出海。記者許正宏／攝影
北檢偵辦美樂詐騙集團案，今檢方再度執行斬金專案，約談美樂集團共犯律師陳湘傳（圖）、徐姓律師等人到案，深夜陳湘傳50萬元交保，限制住居、出境、出海。記者許正宏／攝影
台北地檢署偵辦歐俞彤為首的全台最大假出金詐騙集團，懷疑有律師洩密讓詐團首腦潛逃出境，昨搜索兆群律師事務所，拘提約談律師陳湘傳、徐孟琪等14人依洩密罪調查，檢方訊後命陳50萬元交保，限制出境出海；徐請回。警方今移送詐團幹部等其他人。

檢警調查，24歲歐俞彤與竹聯幫弘仁會分子男友吳漢威成立「美樂公司」，與宇凡國際公司負責人林軍宇合作，經營機房及水房，由歐女架設逾2千個假投資網站，詐團成員匯款出金以取信被害人，8個月詐騙157億元，透過虛擬貨幣洗錢，北檢今年4月起訴歐女等80人。

據調查，檢警執行第一波「斬金行動」時，拘提出金手黃于軒、黃譯學姊弟，未到案的吳漢威為掌握姊弟有無供出上游，聘請陳湘傳、徐孟琪分別當黃譯學、黃于軒的辯護人；姊弟羈押後，陳湘傳、徐孟琪疑將聲押書、押票等偵查內容，用通訊軟體傳給吳漢威及林軍宇，以致兩人潛逃柬埔寨，隔海遙控詐騙，均被檢方通緝，共12人因洩密潛逃出境。

檢警昨第五波搜索，查緝美樂幹部及南部出金據點，搜索16處，拘提歐俞彤南部重要幹部、高雄某酒吧店長吳品濬。據了解，黃于軒否認犯罪，法院裁定延押，黃譯學被起訴後在法院認罪，已獲交保。

詐騙集團 虛擬貨幣 竹聯幫 洗錢 弘仁會

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