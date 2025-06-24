涉洩密全台最大假出金集團首腦 律師50萬元交保

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」案，今針對律師洩密部分發動第5波偵查，搜索兆群律師事務所等16處地點，拘提約談14人到案，包括陳姓與徐姓2名律師，檢方認為陳姓律師洩漏偵查內容給詐團首腦吳漢威，訊後依洩密罪諭令50萬元交保、限制出境出海；徐姓律師則請回。

據調查，24歲詐團女首腦歐俞彤與竹聯幫弘仁會男友吳漢威、成立史上最大假出金美樂集團，實則為機房與水房大本營，歐女架設逾2千個投資網站詐騙，8個月詐騙157億元，待資金回流美樂公司，再透過泰達幣洗錢，檢方月前起訴歐女共80人。

檢警執行第一波「斬金行動」時，拘提黃姓出金手，未到案的吳漢威為掌握黃男有無供出上游，聘請陳姓、徐姓律師陪偵當辯護人，藉此監督黃男說詞，過程中陳男疑將聲押書、押票等偵查內容，用Telegram等通訊軟體傳給吳漢威掌握，以致吳漢威潛逃柬埔寨，目前遭檢方通緝。

檢警分析發現，有多名出金車手大量匯出現金至數個遭假投資詐騙被害人帳戶，出金車手涉詐案件遍及全台，且詐團知悉現今銀行都會阻攔存匯款，為製造金流斷點，反而選擇去管制較寬鬆的郵局臨櫃匯款，為了截斷郵局這個破口，因而稱為「斬金行動」。