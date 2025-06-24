聽新聞
0:00 / 0:00
全台最大假出金美樂集團 2律師涉洩密遭檢方約談
台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」案，昨天針對律師洩密部分發動第5波偵查，搜索兆群律師事務所等16處地點，拘提約談14人到案，包括律師陳湘傳、徐孟琪都被依洩密罪調查，檢方訊後命徐孟琪請回，陳湘傳稍早由新北市刑大移送地檢署複訊，其餘集團幹部今天移送。
據調查，24歲詐團女首腦歐俞彤與竹聯幫弘仁會男友吳漢威、成立史上最大假出金美樂集團，並與宇凡國際負責人林軍宇合作，實則為機房與水房大本營，由歐女架設逾2千個投資網站詐騙，8個月詐騙157億元，待資金回流美樂公司，再透過虛擬貨幣洗錢，檢方月前起訴歐女共80人。
檢警在執行第一波「斬金行動」時，拘提黃姓出金手等人，未到案的吳漢威為掌握黃男有無供出上游，聘請陳湘傳、徐孟琪當辯護人，並疑將聲押書、押票等偵查內容，用通訊軟體傳給吳漢威、林軍宇掌握，以致兩人潛逃柬埔寨，目前遭檢方通緝。
檢警今天除針對律師洩密，也鎖定美樂集團核心骨幹、南部出金據點進行掃蕩，全案由北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官林小刊、蔡佳蒨指揮新北市刑大偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言