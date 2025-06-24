快訊

外內夾攻沒在怕！聯準會主席鮑爾重申：Fed仍不急於降息

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌？香港小姐「一后三王」嗨整夜

反擊了！以國空襲伊朗雷達據點 川普仍稱停火有效：不樂見政權更替

聽新聞
0:00 / 0:00

全台最大假出金美樂集團 2律師涉洩密遭檢方約談

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」案，昨天針對律師洩密部分發動第5波偵查，搜索兆群律師事務所等16處地點，拘提約談14人到案，包括律師陳湘傳、徐孟琪都被依洩密罪調查，檢方訊後命徐孟琪請回，陳湘傳稍早由新北市刑大移送地檢署複訊，其餘集團幹部今天移送。

據調查，24歲詐團女首腦歐俞彤與竹聯幫弘仁會男友吳漢威、成立史上最大假出金美樂集團，並與宇凡國際負責人林軍宇合作，實則為機房與水房大本營，由歐女架設逾2千個投資網站詐騙，8個月詐騙157億元，待資金回流美樂公司，再透過虛擬貨幣洗錢，檢方月前起訴歐女共80人。

檢警在執行第一波「斬金行動」時，拘提黃姓出金手等人，未到案的吳漢威為掌握黃男有無供出上游，聘請陳湘傳、徐孟琪當辯護人，並疑將聲押書、押票等偵查內容，用通訊軟體傳給吳漢威、林軍宇掌握，以致兩人潛逃柬埔寨，目前遭檢方通緝。

檢警今天除針對律師洩密，也鎖定美樂集團核心骨幹、南部出金據點進行掃蕩，全案由北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官林小刊、蔡佳蒨指揮新北市刑大偵辦。

律師陳湘傳涉洩密詐團遭檢警搜索約談。記者許正宏／攝影
律師陳湘傳涉洩密詐團遭檢警搜索約談。記者許正宏／攝影
24歲詐團女首腦歐俞彤。圖／翻攝IG
24歲詐團女首腦歐俞彤。圖／翻攝IG

詐騙 律師

延伸閱讀

桃園八德區公所課長勾結警衛洩密圖利 遭重判12年褫奪公權

假出金電信詐團律師涉洩密 檢方約談2律師、10詐團幹部會計

竹聯幫弘仁會涉投資詐欺案 半年出金近3億誘被害人加碼

北市警掃黃掃出內鬼？ 新北2警員通業者涉洩密遭搜索約談

相關新聞

全台最大假出金美樂集團 2律師涉洩密遭檢方約談

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」案，昨天針對律師洩密部分發動第5波偵查，搜索兆群律師事務所等16處地點，拘提約談...

中檢、台中商銀聯手阻詐 今簽可疑金融帳戶通報意向書

台中地檢署為防制日益嚴峻的詐騙犯罪，提升攔阻效率、打擊力道，今天與台中商業銀行正式簽署「可疑金融帳戶通報專案合作意向書（...

假出金電信詐團律師涉洩密 檢方約談2律師、10詐團幹部會計

全台最大「假出金電信詐欺水房」美樂詐騙集團數月內匯款予全台5080名被害人8.5億餘元，詐騙高達157億餘元，今年4月台...

無言！25歲女缺錢當車手 被逮卻有錢請律師打官司

37歲劉姓男子在網路誤信投資廣告，遭詐騙集團騙走19萬元，向警方求助，當詐團再聯繫他交付加碼的40萬元時，警方將計就計，...

刑事局攜手渣打銀行 打擊詐騙犯罪

刑事警察局持續落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」相關作為，為有效宣導識詐訊息及打擊金融詐騙犯罪，攜手渣打銀行於今(24)日簽署反詐騙合作意向書，由刑事警察局副局長邱紹洲率領打詐相關團隊，與渣打銀行總經理邢保利共同舉行簽署儀式。

網路簡單審核就稱貸款通過可匯20萬 他立即要開通帳戶險成洗錢犯

徐姓男子前往銀行表示要開通多年沒有使用的帳戶，經行員關心詢問，徐稱有20萬元資金要入帳，卻對來源說不清楚；行員通報警方到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。