全台最大假出金美樂集團 2律師涉洩密遭檢方約談

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」案，昨天針對律師洩密部分發動第5波偵查，搜索兆群律師事務所等16處地點，拘提約談14人到案，包括律師陳湘傳、徐孟琪都被依洩密罪調查，檢方訊後命徐孟琪請回，陳湘傳稍早由新北市刑大移送地檢署複訊，其餘集團幹部今天移送。

據調查，24歲詐團女首腦歐俞彤與竹聯幫弘仁會男友吳漢威、成立史上最大假出金美樂集團，並與宇凡國際負責人林軍宇合作，實則為機房與水房大本營，由歐女架設逾2千個投資網站詐騙，8個月詐騙157億元，待資金回流美樂公司，再透過虛擬貨幣洗錢，檢方月前起訴歐女共80人。

檢警在執行第一波「斬金行動」時，拘提黃姓出金手等人，未到案的吳漢威為掌握黃男有無供出上游，聘請陳湘傳、徐孟琪當辯護人，並疑將聲押書、押票等偵查內容，用通訊軟體傳給吳漢威、林軍宇掌握，以致兩人潛逃柬埔寨，目前遭檢方通緝。