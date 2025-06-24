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中檢、台中商銀聯手阻詐 今簽可疑金融帳戶通報意向書

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署為防制日益嚴峻的詐騙犯罪，提升攔阻效率、打擊力道，今天與台中商業銀行正式簽署「可疑金融帳戶通報專案合作意向書（MOU） 」 ，由中檢檢察長張介欽率同襄閱主任檢察官林宏昌等人簽約，希望透過跨域合作的預警通報機制，共同啟動可疑帳戶的事前偵測、即時處置，展現司法與金融攜手打詐、守護民眾資產的決心。

台中地檢署檢察長張介欽，今天率同襄閱主任檢察官林宏昌、主任檢察官陳信郎、主任檢察官洪國朝、檢察官張富鈞，與台中商銀總經理董益源、法遵長林劍洪、協理林義斌等高階主管，在台中商銀總部辦理簽約儀式。

台中地檢署指出，詐騙集團近年頻繁利用新興科技對民眾實施詐騙，得手後再透過人頭帳戶或各類金融工具清洗贓款，手法層出不窮，帶給司法機關極大挑戰。

中檢表示，為即時攔阻詐騙金流，在台灣高等檢察署指導下，中檢在2024年10月間即推動設立「可疑帳戶預警中心」 ，陸續與國內金融機構簽署合作意向書，建構「銀行預警、檢方即時研判、快速查處」的三階段聯防模式。此次合作對象台中商業銀行，更是中部地區首屈一指的在地金融機構。

中檢檢察長張介欽肯定該行在總經理董益源帶領下，主動響應預警中心政策，設置專責單位投入反詐機制建立；此次簽署 MOU 不僅對外宣示檢察機關與銀行的深度合作，也向詐騙集團傳達明確警訊：凡利用台中商銀帳戶從事不法者，將即刻遭到通報與查辦，檢察官將依法凍結贓款與追訴不法成員，為民眾財產安全設下第一道防線。

中檢強調，未來將持續結合金融、科技與警政等單位，深化可疑帳戶偵測、強化數位查核能力，構築橫向聯防、即時處置的司法防詐網絡，使詐騙無所遁形、讓社會更有安全感。

台中地檢署檢察長張介欽，今天與台中商銀總經理董益源，簽署可疑金融帳戶通報意向書，中檢襄閱、主任檢察官、檢察官與銀行高階幹部與會。圖／台中地檢署提供
台中地檢署檢察長張介欽，今天與台中商銀總經理董益源，簽署可疑金融帳戶通報意向書，中檢襄閱、主任檢察官、檢察官與銀行高階幹部與會。圖／台中地檢署提供
台中地檢署檢察長張介欽，今天與台中商銀總經理董益源，簽署可疑金融帳戶通報意向書，中檢襄閱、主任檢察官、檢察官與銀行高階幹部與會。圖／台中地檢署提供
台中地檢署檢察長張介欽，今天與台中商銀總經理董益源，簽署可疑金融帳戶通報意向書，中檢襄閱、主任檢察官、檢察官與銀行高階幹部與會。圖／台中地檢署提供
台中地檢署檢察長張介欽（右）今天與台中商銀總經理董益源（左），簽署可疑金融帳戶通報意向書。圖／台中地檢署提供
台中地檢署檢察長張介欽（右）今天與台中商銀總經理董益源（左），簽署可疑金融帳戶通報意向書。圖／台中地檢署提供

詐騙集團 檢察官 主任

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